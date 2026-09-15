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След 4 златни и 1 бронзов медал - българските плувци гледат към Световните летни игри на Спешъл Олимпикс в Чили

Алекс Христов от Алекс Христов
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Точно в 10.00 ч., с полет от Малта, четирима медалисти кацнаха на летище "Васил Левски". Равносметката - 4 златни и 1 бронзов медал. Борил, Мартин, Христослава и Белослава - застанаха на старта, а след това се изкачиха на почетната стълбица. Какво стои зад техния успех, разказваме сега.

За Борил Георгиев Малта донесе две отличия – злато на 25 метра бътерфлай и бронз на 50 метра бътерфлай.

Борил Георгиев:

" - Колко се радваш?

Много, с удоволствие.

- Колко е трудно да спечелиш тези медали?

Малко."

До златото стигна и Белослава Христова – първа в своята дивизия на 25 метра свободен стил.

Белослава Христова: "Радвам се, че аз го спечелих. Всеки ден плувам - във вторник, сряда и четвъртък и аз винаги се справям добре."

Мартин Мандаджиев спечели две златни отличия.

Мартин Мандаджиев: "Два златни медала. В 100 метра крол. 100 метра гръб."

Христослава Колева също записа две финални класирания.

Христослава Колева: "Те ми помагат да скачам, да бия и искам да спечеля в Чили златен медал."

За да стигнат до медалите, зад четиримата стоят години тренировки. За Мартин те са шест дни в седмицата.

Таня Мандаджиева, майка на Мартин Мандажиев: "При Мартин, който е аутист и има, и говорна диагноза - страшно много помага и в когнитивен план, защото той разбира се вече много сложни инструкции, както вербални, така и жестови."

Нашият отбор се отличи сред всички над 360 състезатели от 36 държави.

Теодора Петкова, треньор: "Чрез водата откриват по нов начин себе си. Откриват волята, усилието да преодолеят освен физическата своята способност да направят, така че водата да бъде техен приятел, чрез нея те достигат много развитие, както интелектуално, така и физически."

За Спешъл Олимпикс обаче медалът е само част от успеха.

Диана Банчева, Програмен координатор "Спешъл Олимпикс България": "Това, което Спешъл Олимпикс от няколко години се стреми да постигне е - приобщаващия спорт, спортът за хора със специални потребности да се развива от местните клубове, членове на българските спортни федерации."

Погледът вече е напред – към Световните летни игри на Спешъл Олимпикс в Чили догодина. А общият брой на спечелените медали през този месец на плувците са 12 медала – 7 златни, 1 сребърен и 4 бронзови.

#четирима медалисти #Спешъл Олимпикс #плуване #малта

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