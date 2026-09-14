Отличия за младежите от отбора на България в европейския турнир по плуване в Малта

Четири златни и един бронзов медал завоюваха младежите от отбора на България, който взе участие в Открития европейски турнир по плуване на "Спешъл Олимпикс" – Beyond the Wave в Малта.

Четирима са българските плувци, които представиха страната ни в Малта в периода 10 – 14 септември. Това са Христослава Колева, Белослава Христова, Борил Георгиев и Мартин Мандаджиев, които са на възраст между 12 и 20 години.

В събитието участваха близо 400 атлета от 37 държави от Европа и Азия. Спешъл Олимпикс е турнир за спортисти с интелектуални затруднения. Следващото издание на световните летни игри на формата ще се проведе през 2027г в Чили.