БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България се върна на победния път на ЕвроВолей след обрат...
Чете се за: 04:55 мин.
СПЕЦИАЛНО: По стъпките на руските саботажи
Чете се за: 04:47 мин.
Единен контрол и повече технологии: Публикуваха плана за...
Чете се за: 01:45 мин.
Линията на бедност за 2027 г. се увеличава до 443 евро
Чете се за: 03:32 мин.
Заради съмнителен багаж евакуираха пътници от влак на...
Чете се за: 01:12 мин.
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени...
Чете се за: 05:40 мин.
Кметът на община Гурково: Материалните щети са...
Чете се за: 02:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Отличия за младежите от отбора на България в европейския турнир по плуване в Малта

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Запази
отличия младежите отбора българия европейския турнир плуване малта
Слушай новината

Четири златни и един бронзов медал завоюваха младежите от отбора на България, който взе участие в Открития европейски турнир по плуване на "Спешъл Олимпикс" – Beyond the Wave в Малта.

Четирима са българските плувци, които представиха страната ни в Малта в периода 10 – 14 септември. Това са Христослава Колева, Белослава Христова, Борил Георгиев и Мартин Мандаджиев, които са на възраст между 12 и 20 години.

В събитието участваха близо 400 атлета от 37 държави от Европа и Азия. Спешъл Олимпикс е турнир за спортисти с интелектуални затруднения. Следващото издание на световните летни игри на формата ще се проведе през 2027г в Чили.

#отличия #плуване #малта #младежи

Последвайте ни

ТОП 24

Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса
1
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за...
Случаят „Петрохан“: Очаква се нова информация от МВР и прокуратурата
2
Случаят „Петрохан“: Очаква се нова информация от МВР и...
Кръстовден е! Вярващи се събраха в Родопите за големия празник
3
Кръстовден е! Вярващи се събраха в Родопите за големия празник
Молитвата за Кръстовден - за здраве, мир и спасение
4
Молитвата за Кръстовден - за здраве, мир и спасение
България търси задължителна победа срещу Израел след първата грешна стъпка на ЕвроВолей
5
България търси задължителна победа срещу Израел след първата грешна...
България и Италия подкрепят изграждането на Европейски център срещу хибридните атаки
6
България и Италия подкрепят изграждането на Европейски център срещу...

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
2
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
3
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
4
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
5
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
750 метра хрилни мрежи и 350 килограма риба извадиха от езерото Вая
6
750 метра хрилни мрежи и 350 килограма риба извадиха от езерото Вая

Още от: Европа

Летището в Катания временно спря работа заради изригване на Етна
Летището в Катания временно спря работа заради изригване на Етна
СПЕЦИАЛНО: По стъпките на руските саботажи СПЕЦИАЛНО: По стъпките на руските саботажи
Чете се за: 04:47 мин.
Независимост от Лондон: Идва ли краят на Обединеното кралство? Независимост от Лондон: Идва ли краят на Обединеното кралство?
Чете се за: 02:52 мин.
Остри реакции на НАТО и ЕС след руския удар срещу влак в Украйна близо до границата с Полша Остри реакции на НАТО и ЕС след руския удар срещу влак в Украйна близо до границата с Полша
Чете се за: 04:02 мин.
Папа Лъв XIV отменени намалението на заплатите на кардиналите, въведени от папа Франциск Папа Лъв XIV отменени намалението на заплатите на кардиналите, въведени от папа Франциск
Чете се за: 00:45 мин.
ЕК силно осъди руските въздушни удари в близост до границите на Полша ЕК силно осъди руските въздушни удари в близост до границите на Полша
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Случаят "Петрохан": Нови експертизи хвърлят светлина върху смъртта на шестте жертви (ОБЗОР)
Случаят "Петрохан": Нови експертизи хвърлят светлина...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Фаталните случаи след свръхдоза: 40% от тях са след употреба на фентанил Фаталните случаи след свръхдоза: 40% от тях са след употреба на фентанил
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
СПЕЦИАЛНО: По стъпките на руските саботажи СПЕЦИАЛНО: По стъпките на руските саботажи
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Протест пред БНТ срещу програмни промени в обществената телевизия Протест пред БНТ срещу програмни промени в обществената телевизия
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Над 21% от българите живеят под линията на бедност
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Остри реакции на НАТО и ЕС след руския удар срещу влак в Украйна...
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Илияна Йотова: При нужда ще бъде свикан КСНС, който да набележи...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Смъртта на гръцкия певец Йоргос Мазонакис: Двамата лекари са...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ