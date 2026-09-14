БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
СПЕЦИАЛНО: По стъпките на руските саботажи
Чете се за: 04:47 мин.
Единен контрол и повече технологии: Публикуваха плана за...
Чете се за: 01:45 мин.
Линията на бедност за 2027 г. се увеличава до 443 евро
Чете се за: 03:32 мин.
Заради съмнителен багаж евакуираха пътници от влак на...
Чете се за: 01:12 мин.
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени...
Чете се за: 05:40 мин.
Кметът на община Гурково: Материалните щети са...
Чете се за: 02:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Фаталните случаи след свръхдоза: 40% от тях са след употреба на фентанил

Дарина Ангелова, стажант-репортер от Дарина Ангелова, стажант-репортер
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Запази

БНТ започна информационна кампания за опасността от фентанила "Не ставай зомби"

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В България почти половината смъртни случаи през миналата година от наркотици са заради предозиране с фентанил. Данните на 13 токсикологии в Европа, подадени в периода 2023-2024 година показват, че тревожната тенденция у нас се увеличава. Главният експерт Изабел Жиродон от Агенцията на Европейския съюз по наркотиците обяснява, че България е уникален случай в сравнение с другите европейски страни.

Фентанилът в България засяга все повече млади хора и техните семейства. Причина е за тежки зависимости, предозирания и често води до фатален край.

Изабел Жиродон, Агенция на Европейския съюз по наркотиците: "България се очертава като уникален случай в Европа, тъй като голяма част от смъртните случаи тук се дължат на фентанил, докато в останалите европейски страни – с изключение на Латвия и Естония – смъртността, е свързана с опиоиди, но не и с такива с толкова силно действие. В Европа са регистрирани приблизително 7 600 случая само в страните от Европейския съюз, като тази бройка бележи лек ръст. Но в сравнение със ситуацията в България, увеличението в Европа е много умерено - ръстът е 6% спрямо 2022 г. Ако сравним данните за България от 2022 година с най-актуалната налична информация, виждаме, че общият брой на смъртните случаи е нараснал почти трикратно, като основната причина за това е именно фентанилът."

Европейските експерти са категорични, че тенденциите у нас засега остават непроменени.

Изабел Жиродон, Агенция на Европейския съюз по наркотиците: "Що се отнася до данните за 2024 и 2025 г. в България, ясно се вижда, че общият брой на смъртните случаи от наркотици е почти непроменен – регистрирани са 127 случая през 2024 г. и 125 случая през 2025 г. Важно е обаче да се отбележи, че делът на случаите, свързани с фентанил, остава много висок – над 40%."

Тревога буди и фактът, че част от употребявалите дори не знаят, че са приели фентанил, защото той може да бъде примесен с други наркотични вещества.

Изабел Жиродон, Агенция на Европейския съюз по наркотиците: "Наскоро в страната беше съобщено за наличието на лаборатории, които могат да произвеждат въпросното наркотично вещество. Друго, което се наблюдава и виждаме и на други места, е замяна, обичайно на хероин, с високоактивни опиоиди, които са далеч по-силни. Съответно опасността от предозиране е много по-голяма."

Причините за големия брой на зависими и на починали от фентанил в България, Изабел Жиродон обобщава така.

Изабел Жиродон, Агенция на Европейския съюз по наркотиците: "Налице е местно производство, което вероятно поне отчасти е запълнило празнината. И отново – връзката с евентуалния труден достъп до лечение. В България има стотици хора с хронично състояние на опиоидна зависимост."

Българската национална телевизия започна информационна кампания за опасността от фентанила "Не ставай зомби". А Посланието, което отправя към младите хора и техните близки е "Избери живота".

#свръхдоза #"Не ставай зомби" #фентанил #борба с наркотиците

Последвайте ни

ТОП 24

Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса
1
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за...
Случаят „Петрохан“: Очаква се нова информация от МВР и прокуратурата
2
Случаят „Петрохан“: Очаква се нова информация от МВР и...
Кръстовден е! Вярващи се събраха в Родопите за големия празник
3
Кръстовден е! Вярващи се събраха в Родопите за големия празник
Йотова: Помилването на Огнян Атанасов е извършено прозрачно и по лекарска експертиза
4
Йотова: Помилването на Огнян Атанасов е извършено прозрачно и по...
Полша с експресна победа на Евроволей 2026
5
Полша с експресна победа на Евроволей 2026
Молитвата за Кръстовден - за здраве, мир и спасение
6
Молитвата за Кръстовден - за здраве, мир и спасение

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
2
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
3
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
4
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
5
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
750 метра хрилни мрежи и 350 килограма риба извадиха от езерото Вая
6
750 метра хрилни мрежи и 350 килограма риба извадиха от езерото Вая

Още от: Общество

Протест пред БНТ срещу програмни промени в обществената телевизия
Протест пред БНТ срещу програмни промени в обществената телевизия
"България в картини и сезони" откриха в БНБ (СНИМКИ) "България в картини и сезони" откриха в БНБ (СНИМКИ)
Чете се за: 00:57 мин.
Над 21% от българите живеят под линията на бедност Над 21% от българите живеят под линията на бедност
Чете се за: 03:52 мин.
Единен контрол и повече технологии: Публикуваха плана за реформа в пътната безопасност Единен контрол и повече технологии: Публикуваха плана за реформа в пътната безопасност
Чете се за: 01:45 мин.
Синдикатите поставиха пред правителството въпроса за мерки заради цените на горивата Синдикатите поставиха пред правителството въпроса за мерки заради цените на горивата
Чете се за: 02:05 мин.
Кръстовден е - небето се отваря за вярата (СНИМКИ) Кръстовден е - небето се отваря за вярата (СНИМКИ)
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

СПЕЦИАЛНО: По стъпките на руските саботажи
СПЕЦИАЛНО: По стъпките на руските саботажи
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Случаят "Петрохан": Нови експертизи хвърлят светлина върху смъртта на шестте жертви (ОБЗОР) Случаят "Петрохан": Нови експертизи хвърлят светлина върху смъртта на шестте жертви (ОБЗОР)
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Фаталните случаи след свръхдоза: 40% от тях са след употреба на фентанил Фаталните случаи след свръхдоза: 40% от тях са след употреба на фентанил
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Протест пред БНТ срещу програмни промени в обществената телевизия Протест пред БНТ срещу програмни промени в обществената телевизия
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Над 21% от българите живеят под линията на бедност
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Остри реакции на НАТО и ЕС след руския удар срещу влак в Украйна...
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Илияна Йотова: При нужда ще бъде свикан КСНС, който да набележи...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
18-годишен е обвинен в разпространение на наркотици в Каблешково
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ