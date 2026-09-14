Фаталните случаи след свръхдоза: 40% от тях са след употреба на фентанил

В България почти половината смъртни случаи през миналата година от наркотици са заради предозиране с фентанил. Данните на 13 токсикологии в Европа, подадени в периода 2023-2024 година показват, че тревожната тенденция у нас се увеличава. Главният експерт Изабел Жиродон от Агенцията на Европейския съюз по наркотиците обяснява, че България е уникален случай в сравнение с другите европейски страни.

Фентанилът в България засяга все повече млади хора и техните семейства. Причина е за тежки зависимости, предозирания и често води до фатален край.

Изабел Жиродон, Агенция на Европейския съюз по наркотиците: "България се очертава като уникален случай в Европа, тъй като голяма част от смъртните случаи тук се дължат на фентанил, докато в останалите европейски страни – с изключение на Латвия и Естония – смъртността, е свързана с опиоиди, но не и с такива с толкова силно действие. В Европа са регистрирани приблизително 7 600 случая само в страните от Европейския съюз, като тази бройка бележи лек ръст. Но в сравнение със ситуацията в България, увеличението в Европа е много умерено - ръстът е 6% спрямо 2022 г. Ако сравним данните за България от 2022 година с най-актуалната налична информация, виждаме, че общият брой на смъртните случаи е нараснал почти трикратно, като основната причина за това е именно фентанилът."

Европейските експерти са категорични, че тенденциите у нас засега остават непроменени.

Изабел Жиродон, Агенция на Европейския съюз по наркотиците: "Що се отнася до данните за 2024 и 2025 г. в България, ясно се вижда, че общият брой на смъртните случаи от наркотици е почти непроменен – регистрирани са 127 случая през 2024 г. и 125 случая през 2025 г. Важно е обаче да се отбележи, че делът на случаите, свързани с фентанил, остава много висок – над 40%."

Тревога буди и фактът, че част от употребявалите дори не знаят, че са приели фентанил, защото той може да бъде примесен с други наркотични вещества.

Изабел Жиродон, Агенция на Европейския съюз по наркотиците: "Наскоро в страната беше съобщено за наличието на лаборатории, които могат да произвеждат въпросното наркотично вещество. Друго, което се наблюдава и виждаме и на други места, е замяна, обичайно на хероин, с високоактивни опиоиди, които са далеч по-силни. Съответно опасността от предозиране е много по-голяма."

Причините за големия брой на зависими и на починали от фентанил в България, Изабел Жиродон обобщава така.

Изабел Жиродон, Агенция на Европейския съюз по наркотиците: "Налице е местно производство, което вероятно поне отчасти е запълнило празнината. И отново – връзката с евентуалния труден достъп до лечение. В България има стотици хора с хронично състояние на опиоидна зависимост."

Българската национална телевизия започна информационна кампания за опасността от фентанила "Не ставай зомби". А Посланието, което отправя към младите хора и техните близки е "Избери живота".