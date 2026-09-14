"България в картини и сезони" откриха в БНБ (СНИМКИ)

В паричния салон на БНБ беше открита изложбата "България в картини и сезони".

Експозицията включва 45 избрани картини на 31 художници от колекцията на БНБ, които се показват за първи път пред широка публика.

Изложбата е посветена на природата и архитектурната среда в България в четирите сезона. Сред отличителните творби са полски букет на Никола Танев, белоградчишки скали от Петър Морозов и жътвари от Христо Казанджиев.