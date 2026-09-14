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Атанас Атанасов: "Петрохан" е удобна тема за отклоняване на вниманието, империята отвръща на удара

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Снимка: БНТ
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Зам.-председателят на НС и депутат от ПГ на "Демократична България" Атанас Атанасов коментира в студиото на "Още от деня" изнесените днес факти за случая "Петрохан". Според него това е многофункционално активно мероприятие, което цели няколко ефекта и първият ефект е, че "трябваше да започнем с тази тема, защото какво се е случило днес, че трябваше да се изнесат тези данни".

"Нищо. Да се възползвам от заглавието на един филм от миналото "Империята отвръща на удара". Бяха оповестени конкретни данни за дейността на г-жа Йотова като вицепрезидент за помилване на наркотрафиканти и беше намерена удобна тема, която да отклони общественото внимание от този скандал", заяви той.

"Разследването не е приключило, експертизите не са направени и днес имаше само спекулации и внушения. Целта на този ход е да се отклони общественото внимание, защото има избори".

Няма причина, за да се даде тази пресконференция, беше категоричен Атанасов. На второ място покрай тази скандална тема се "потопи" по думите му и фактът, че ГЕРБ няма да издигнат кандидатура за президент.

Според Атанас Атанасов не трябва да има струпване на "червена власт", защото допълва той, трябва да има коректив на парламентарната власт в лицето на един президент.

"Защото тази червена власт, която има връзки на Изток представлява риск за националната сигурност".

Атанасов коментира бъдещата президентска надпревара. Акцентира, че има много голям дефицит в българските служби за сигурност заради взривовете в "ЕМКО". Затова и от парламентарната група искат изслушване на премиера.

Покани Румен Радев да дойде в четвъртък в Народното събрание и да разясни какви мерки ще предприеме, за да може българските граждани да са спокойни, че няма да се случват подобни инциденти.

Според него инцидентът в "ЕМКО" е "организирана акция от Изток".

Вижте целия разговор във видеото

#ДСБ #"Демократична България" #Атанас Атанасов

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