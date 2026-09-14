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България и Италия подкрепят изграждането на Европейски център срещу хибридните атаки

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
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Сигурност и правосъдие
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Това стана ясно по време на официалната визита на италианския военен министър Гуидо Крозето у нас

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Италия и България застават зад идеята за изграждане на общ европейски център за борба с хибридните атаки. Това стана ясно по време на официалната визита на италианския военен министър Гуидо Крозето у нас.

На срещата с българския му колега в авиобаза Безмер, двамата обсъдиха сътрудничеството в отбраната и спешната нужда от общ фронт срещу невидимите оръжия на днешния ден – кибератаките, дезинформацията и дроновете.

Българското военно министерство вече работи по проект за придобиване на антидрон системи, които да пазят стратегическите ни обекти. Изграждането на такава защита обаче изисква време и сериозен ресурс. Затова двете държави са категорични, че Европа трябва да действа обединено срещу ежедневните опити за дестабилизация на обществата ни.

снимки: БТА

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Ние подкрепихме тази концепция – че такъв единен център в Европа наистина трябва да бъде създаден. Къде и как точно ще бъде локиран – това не е толкова важно. Важното е, че трябва да има такъв център, който да се бори с интересните, бих казал, заплахи на днешния ден. Защото киберпространството, атаките с дронове. Всичко това е част от съвременната война."

Гуидо Крозето, министър на отбраната на Италия: "Разрушенията от бомбите са видими, докато тези от хибридната война не са, но нанасят също толкова щети. Не говорим само за кибератаки, но и за дезинформация. Нашите общества са изложени ежедневно на тази хибридна война, докато враговете ни действат необезпокоявано. Затова трябва да изградим цялостен подход на ниво Европа, за да разберем как да реагираме."

#срещу хибридните атаки #Гуидо Крозето #Безмер #Димитър Стоянов

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