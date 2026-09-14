България и Италия подкрепят изграждането на Европейски център срещу хибридните атаки

Това стана ясно по време на официалната визита на италианския военен министър Гуидо Крозето у нас
Италия и България застават зад идеята за изграждане на общ европейски център за борба с хибридните атаки. Това стана ясно по време на официалната визита на италианския военен министър Гуидо Крозето у нас.
На срещата с българския му колега в авиобаза Безмер, двамата обсъдиха сътрудничеството в отбраната и спешната нужда от общ фронт срещу невидимите оръжия на днешния ден – кибератаките, дезинформацията и дроновете.
Българското военно министерство вече работи по проект за придобиване на антидрон системи, които да пазят стратегическите ни обекти. Изграждането на такава защита обаче изисква време и сериозен ресурс. Затова двете държави са категорични, че Европа трябва да действа обединено срещу ежедневните опити за дестабилизация на обществата ни.
снимки: БТА
Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Ние подкрепихме тази концепция – че такъв единен център в Европа наистина трябва да бъде създаден. Къде и как точно ще бъде локиран – това не е толкова важно. Важното е, че трябва да има такъв център, който да се бори с интересните, бих казал, заплахи на днешния ден. Защото киберпространството, атаките с дронове. Всичко това е част от съвременната война."
Гуидо Крозето, министър на отбраната на Италия: "Разрушенията от бомбите са видими, докато тези от хибридната война не са, но нанасят също толкова щети. Не говорим само за кибератаки, но и за дезинформация. Нашите общества са изложени ежедневно на тази хибридна война, докато враговете ни действат необезпокоявано. Затова трябва да изградим цялостен подход на ниво Европа, за да разберем как да реагираме."