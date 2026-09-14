България и Италия подкрепят изграждането на Европейски център срещу хибридните атаки

Италия и България застават зад идеята за изграждане на общ европейски център за борба с хибридните атаки. Това стана ясно по време на официалната визита на италианския военен министър Гуидо Крозето у нас.

На срещата с българския му колега в авиобаза Безмер, двамата обсъдиха сътрудничеството в отбраната и спешната нужда от общ фронт срещу невидимите оръжия на днешния ден – кибератаките, дезинформацията и дроновете.

Българското военно министерство вече работи по проект за придобиване на антидрон системи, които да пазят стратегическите ни обекти. Изграждането на такава защита обаче изисква време и сериозен ресурс. Затова двете държави са категорични, че Европа трябва да действа обединено срещу ежедневните опити за дестабилизация на обществата ни.

снимки: БТА