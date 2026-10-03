С тържествена държавна церемония България посреща тленните останки на цар Самуил в София (СНИМКИ)

С тържествена държавна церемония в центъра на София България посреща тленните останки на цар Самуил. Те бяха транспортирани със самолет "Спартан" от Солун до летище "Васил Левски" в София.

В рамките на държавната церемония "България посреща цар Самуил" министър-председателят Румен Радев произнесе слово. При изпълнението на химна на България отекнаха и 21 артилерийски салюта.

Церемонията продължи с шествие до църквата "Света София", където гражданите имат възможност да отдадат почит пред тленните останки на цар Самуил и ще бъде отслужен трисагий. Саркофагът с тленните останки на цар Самуил ще бъде положен в южната част на напречния кораб на базиликата „Света София – Божия премъдрост“.

Военно-транспортният самолет "Спартан", пренасящ тленните останки на цар Самуил и ескортиран от изстребители, прелетя над площад "Княз Александър I". След прелитането над София самолетът кацна на столичното летище "Васил Левски", където представители на Националната гвардейска част пренесоха ковчега с тленните останки.

От летището с военнен камион тленните останки ще бъдат транспортирани към централната част на града.