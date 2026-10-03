БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
11
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
В "Света София" полагат тленните останки на...
Чете се за: 00:57 мин.
Румен Радев в София: В последното хилядолетие България...
Чете се за: 04:17 мин.
ЕКСКЛУЗИВНО: Вижте кадри от въздушния кортеж на тленните...
Чете се за: 00:42 мин.
НА ЖИВО - ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години:...
Чете се за: 05:30 мин.
Румен Радев: Нашите съвременници и бъдещи поколения...
Чете се за: 05:47 мин.
Какво дава България на Гърция в замяна на костите на цар...
Чете се за: 00:27 мин.
Премиерът Румен Радев пред БНТ: Отиваме да си вземем царя
Чете се за: 00:27 мин.
В очакване на предаването на тленните останки на цар...
Чете се за: 01:55 мин.
От Свети Ахил до София - трудният път на костите
Чете се за: 05:30 мин.
Правителствената делегация излетя за Солун (ВИДЕО)
Чете се за: 00:25 мин.
Ексклузивно: Делегация на БНТ отива в Солун за тленните...
Чете се за: 02:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България! *** Премиерът Румен Радев в София: В последното хилядолетие България възкръсна два пъти *** Гърция предаде на България тленните останки на цар Самуил
В развитие

БЪЛГАРИЯ ПОСРЕЩА ЦАР САМУИЛ

Румен Радев в София: В последното хилядолетие България възкръсна два пъти

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:17 мин.
Запази

Днес ние не посрещаме само тленните останки на цар Самуил, а неговия дух и завета му да пазим България, заяви премиерът

Румен Радев в София: В последното хилядолетие България възкръсна два пъти
Снимка: БТА
Слушай новината

В последното хилядолетие България възкръсна два пъти. Това са първите думи на премиера Румен Радев след пристигането си в София с тленните останки на цар Самуил.

Румен Радев, премиер: "Този площад помни паради и шествия. През него тече шумната река на нашата история, но днес сме се събрали заедно, за да изпълним една вълнуваща мисия и един отдавна очакван дълг. Пред нас са тленните останки на цар Самуил. Нему се пада тежката орис да брани родината в бурния ритъм на Балканския полуостров, в съседство с могъщата Византийска империя – да отстоява земите ни и на изток, и на запад, да понася удари в гръб, често и от своите близки. Летописите пазят следите за величието на много български владетели. Историческата съдба, както и човешката, е изменчива. След години на възход настъпват времена на тежки изпитания – Самуил и неговите трима братя онаследяват една разпокъсана и отслабена България.

Румен Радев, премиер: "Великата България на Симеон угасва в сложни игри на тронове, в които междуособиците и разделението съсипват векове на държавнически градеж, военни победи и дипломатически успехи. Този урок трябва да помним. На Самуил се пада тежката участ да прекара живота си в непрестанни войни, в отстояване на българщината. Да преживее триумфа на Траяновата врата и поражението при Сперхей. Да понася болката от раните редом с войниците. След векове именно на криво зараслата ръка ще помогне на археолозите да идентифицират тленните останки под позлатената ризница и царската плащеница на остров Ахил."

Румен Радев, премиер: "Последният епизод от живота на нашия велик владетел е достоен за библейска трагедия. След поражението при Беласица през 1014 г. Самуил е ранен, а войската му е пленена. Нашият цар умира при вида на ослепените си войници. Какво по-голямо благородство от това – от сърцето на владетеля, което се разкъсва при страданието на своите поданици. От тези смутни времена ни дели цяло хилядолетие. В него погинаха много империи, България възкръсна два пъти. Днес европейците се учим да четем историята с стремеж за принадлежност към своята родина, но и към културата на целия европейски континент. Затова и Европа не трябва да отваря стари рани, а да работи за мира като духовно благо."

Румен Радев, премиер: "Днес един символ на държавнически и воински добродетели ще намери своя вечен дом в „Света София“ - там, откъдето е тръгнал. И неслучайно неговият гроб бе открит хиляда години след гибелта му. Едва е случайно, че 60-годишните усилия да си го върнем дават плод днес, когато неверието, безродието и разделението отново се просмукват в обществото ни. Защото днес, след хиляда години, в родината ни се завръщат не просто тленните останки на един от най-великите ни владетели. Днес ние посрещаме неговия дух, вярата, непримиримостта, неговата безпределна вяра в отечеството ни и завета му да пазим България."

#София #Цар Самуил #Румен Радев

Водещи новини

Румен Радев в София: В последното хилядолетие България възкръсна два пъти
Румен Радев в София: В последното хилядолетие България възкръсна...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
НА ЖИВО - ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България! НА ЖИВО - ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България!
Чете се за: 05:30 мин.
Общество
ЕКСКЛУЗИВНО: Вижте кадри от въздушния кортеж на тленните останки на цар Самуил (ВИДЕО) ЕКСКЛУЗИВНО: Вижте кадри от въздушния кортеж на тленните останки на цар Самуил (ВИДЕО)
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Завръщането на владетеля (СНИМКИ) Завръщането на владетеля (СНИМКИ)
У нас
Какво дава България на Гърция в замяна на костите на цар Самуил?...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
От Свети Ахил до София - трудният път на костите
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Изтичане на газ от цистерна спря седем влака на гара Карлово
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Активите на "Лукойл" част от обсъждана сделка между САЩ и...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ