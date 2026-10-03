Румен Радев в София: В последното хилядолетие България възкръсна два пъти

В последното хилядолетие България възкръсна два пъти. Това са първите думи на премиера Румен Радев след пристигането си в София с тленните останки на цар Самуил.

Румен Радев, премиер: "Този площад помни паради и шествия. През него тече шумната река на нашата история, но днес сме се събрали заедно, за да изпълним една вълнуваща мисия и един отдавна очакван дълг. Пред нас са тленните останки на цар Самуил. Нему се пада тежката орис да брани родината в бурния ритъм на Балканския полуостров, в съседство с могъщата Византийска империя – да отстоява земите ни и на изток, и на запад, да понася удари в гръб, често и от своите близки. Летописите пазят следите за величието на много български владетели. Историческата съдба, както и човешката, е изменчива. След години на възход настъпват времена на тежки изпитания – Самуил и неговите трима братя онаследяват една разпокъсана и отслабена България.

Румен Радев, премиер: "Великата България на Симеон угасва в сложни игри на тронове, в които междуособиците и разделението съсипват векове на държавнически градеж, военни победи и дипломатически успехи. Този урок трябва да помним. На Самуил се пада тежката участ да прекара живота си в непрестанни войни, в отстояване на българщината. Да преживее триумфа на Траяновата врата и поражението при Сперхей. Да понася болката от раните редом с войниците. След векове именно на криво зараслата ръка ще помогне на археолозите да идентифицират тленните останки под позлатената ризница и царската плащеница на остров Ахил."

Румен Радев, премиер: "Последният епизод от живота на нашия велик владетел е достоен за библейска трагедия. След поражението при Беласица през 1014 г. Самуил е ранен, а войската му е пленена. Нашият цар умира при вида на ослепените си войници. Какво по-голямо благородство от това – от сърцето на владетеля, което се разкъсва при страданието на своите поданици. От тези смутни времена ни дели цяло хилядолетие. В него погинаха много империи, България възкръсна два пъти. Днес европейците се учим да четем историята с стремеж за принадлежност към своята родина, но и към културата на целия европейски континент. Затова и Европа не трябва да отваря стари рани, а да работи за мира като духовно благо."