Румен Радев: Нашите съвременници и бъдещи поколения заслужават да отдават почит на своите предци

Нашите съвременници и бъдещи поколения заслужават да отдават почит на своите предци, заяви премиерът Румен Радев по време на церемонията за предаване на тленните останки на цар Самуил в Солун.

Румен Радев, премиер: "За мен е огромна чест да бъда отново в Музея на византийската култура в Солун и от името на българската държава да получа тленните останки на българския цар Самуил. Тленните останки, които професор Николаос Муцопулос предаде на вашия великолепен музей и на когото ние, българите, дължим вечна памет. Стремежът на България да се върнат тленните останки датира още през 60-те години, когато професор Муцопулос ги открива в базиликата на остров Свети Ахил. За тези шест десетилетия не са преставали усилията на българската държава тези тленни останки да бъдат върнати в България. И се радвам, че днес ние изпълняваме моралното завещание на проф. Муцопулос – те да бъдат върнати на българите. Благодаря за политическото лидерство, мъдростта и куража заедно да постигнем това историческо за нашите две страни споразумение."

Премиерът Радев благодари на министрите на културата на двете държави и на дипломатическите екипи, които уреждат реципрочната размяна на исторически и културни артефакти.

Румен Радев, премиер: "Нашите съвременници и бъдещи поколения заслужават и трябва да отдават почит на своите предци. Тези шест десетилетия нашите политици, дипломати, учени, държавници работеха усилено, за да се стигне до днешния ден. Героическият и величествен цар Самуил, който не успява да понесе вида на неговите войници, е пример за всеки един българин. Ако в миналото цар Самуил ни е разделял, днес той ни обединява. Днес прави нашето стратегическо партньорство още по-силно, а нашите връзки между двата народа – по-здрави. Нашето общо членство в ЕС дава възможност на всяка от нашите страни да чувства вълненията на другата страна."

Румен Радев, премиер: "След хиляди години на противоборство ние бележим следващия етап от развитието и задълбочаването на нашите отношения. Човек би нарекъл чудо факта, че днес, след повече от хиляда години, да изградим доверие, взаимно уважение и приятелство. Радвам се, че нашите два народа успяха да загърбят всичкото съперничество и днес да се радваме на изключително високо ниво на политическо, икономическо и културно сътрудничество."

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Кириакос Мицотакис, премиер на Гърция: "Днес установяваме много дълбока връзка с България и не само културна. Завръщането на важна църковна утвар променя и прави от трудни исторически моменти нови възможности за комуникация. В същото време показва и силата, която показват два съседни народа по пътя на взаимното уважение и доверие. По този начин в нашата страна се завръщат 48 реликви от голямо значение за духовния и емоционалния живот – икони, кръстове, църковна утвар, дори епископски трон. Това са реликви, които са придобити през 1907 г., в рамките на Първата световна война, от митрополията на Серес и Нигрита, както и от Светата обител на Тимиос Подромос и Панагия Епискифиниса, за да бъдат приети в Музея на византийската култура и впоследствие да се върнат на родното си място. Атина изпълнява своя исторически дълг, връщайки на София тленните останки на цар Самуил, които са открити през 1964 г. от професор Моцопулус в базиликата „Свети Ахил“. Те са запазени за десетилетия от гръцкото правителство и сега се връщат при българския народ, за да им бъде отдаден почит по начин, който смятате за най-правилен. По този начин ще приключат дълги преговори, започнали преди около половин век. Беше нужно да мине време и желание и решителност да се преодолеят предизвикателствата на миналото. Нашите сътрудничества сега започват – това е първият стадий, от който се надявам да излезе още по-голямо сътрудничество, за да бъдат върнати и други реликви на България от Гърция. Това, което се случва днес, не можеше да се осъществи предишни десетилетия. Културната дипломация показва, че действа тихо, но много продуктивно."

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