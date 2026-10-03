В очакване на предаването на тленните останки на цар Самуил в Солун

Буквално преди минути проф. Людмил Вагалински заедно с българския генерален консул в Солун г-н Марков лично изнесоха тленните останки на цар Самуил от хранилището. До 30 минути се очаква да пристигне премиерът Румен Радев.

Изключително сътрудничество. Един добросъседски дух на практика. Затварят се отворени въпроси десетилетни за Гърция, почти 100 години. Най-сетне двете страни намират пресечна точка. И това е много добър знак, не само за Балканите. Има желание, отчиташ интереса на другия, може да се намери решение, това заяви проф. Вагалински в "Денят започва с Георги Любенов".

Двата ковчега с наследниците на Самуил ще бъдат депонирани в Националния исторически музей, но имаме ясна уговорка за това какви стъпки следва да се предприемат, това посочи проф. Вагалински. Интересното тепърва предстои, допълни той.

Никога не е имало спор чий цар е Самуил, заяви проф. Вагалински. В Гърция учените никога не са имали колебания, допълни той.

Това е български цар. Бих казал, че в цял свят е така. Единственото изключение са политиците в Северна Македония. Но не бих искал да ги коментирам.

Вижте повече в прякото включване на Иво Никодимов