Утре е първият учебен ден! Над 55 000 първокласници ще прекрачат за първи път училищния праг. Новата учебна година ще започне за над 700 000 ученици в 2322 училища в страната. Учителите, които ще ги посрещнат са над 92 000. През лятото бяха направени над 600 ремонта в училищата, за да се подобрят условията на обучение.



Министър Георги Вълчев пожела за новата учебна година на учениците да излязат "от калъпите" и да бъдат себе си.

Тази седмица Просветното министерство ще представи своите предложения за подобряване на дисциплината в училище, каза още Вълчев.

Мерките за дисциплина ще са групирани в три посоки, обясни министърът. Първата ще е свързана с наказанията. Преди да се стигне до изключване, ще има серия по-леки наказания, така че ученикът да бъде предупреден. Втората посока е да се откроят добрите способности и силните страни на ученика. Ще има и организационни мерки, така че да се знае кой носи отговорност за дисциплината в едно училище.

проф. Георги Вълчев, министър на образованието и науката: "Ако се фокусираме само върху това да има ли оценка за дисциплина или не, отново няма да решим проблема. Разбира се ще ги подложим на обсъждане, но то няма да трае години наред. Ще се съобразим с всичко положително и разумно и трябва да го въведем, защото дисциплината в българското училище не е добра."

снимка: БНТ

Вълчев коментира и формулата "парите следват ученика". Според него в рамките на една година, този модел внимателно ще бъде променен, защото е изчерпал своята философия.

"И до ден днешен този модел всъщност обрича малките училища на оцеляване, а не на развитие. Не дава на децата да получат добро образование."

Министърът обеща нова формула на разпределение на парите, така че учителите да се чувства сигурни, а не да зависят от броя деца. Той коментира и резултатите от изследването PISA като каза, че проблемите трябва да се признаят и да се търсят причините за лошите резултати.

"Трябва да се променят програмите по учебните предмети. Променяйки програмите на учебните предмети, разбира се, ще се създаде ново съдържание, нови учебници и там е момента да променим тази тенденция на учебници, които се пишат на неразбираем за учениците език."

За да се успее по PISA, трябва да се спре и с наизустяването, добави министърът. И още-според него системата е обрасла с много плащания и трябва да се възстанови доверието между семейството и училището. Колкото до новия предмет "Добродетели и религии", той трябва да стартира от следващата учебна година като преди това НС приеме промените в закона.

На практика в религиите са се формирали традиционните ценности и добродетели в продължения на хилядолетия. Неслучайно така както го предлагаме имаме два компонента добродетели и религия. Всяко едно семейство може да избере в кой компонент да се ориентира.

Добре е знанията за религията да се добиват в контролирана среда, а не от интернет, каза още министърът.