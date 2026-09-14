Дилян Чернополски: С моята треньорка можем да постигнем още много

Българската федерация по лека атлетика награди най-успешно представилите се родни състезатели през летния сезон на 2026 година на официална церемония в София.

Сред отличените с парична премия беше и националният рекордьор на 100 метра до 18 години Дилян Чернополски, който завърши шести на 100 м на европейското първенство.

"Честно казано това беше първото ми голямо състезание, за което бях дори малко притеснен, но и много развълнуван. И това бягане беше историческо, понеже е нямало младша възраст финалист момче на европейско първенство. И аз много се зарадвах, когато успях да се класирам за този финал. Това беше нещо невероятно. И аз знаех, че мога да го направя и направих добро бягане", заяви той.

"Преди това балканското първенство, където направих първия си рекорд в тази възраст тогава си изненадах доста, защото свалих времето си с почти една десета и тогава си повярвах, че на европейското знам, че мога още по-добре да се представя както се и случи подобрих собствения си рекорд втори път, успях да покрия норматив за световното първенство под 20 години, където не успях да отида", заяви Чернополски.

Запитан какво очаква от себе си за новия сезон, той разкри:

"Очаквам значително да подобря времето си, като се целя нагоре, само напред. И се надявам вече да успея нови шампионски титли да получа, рекорди още да напред да чупя, имам две години да подобря рекорда на под 20, който е доста силен, но смятам, че мога. С моята треньорка заедно, тя много добре ме тренира, много ме подкрепя и с нея можем да постигнем изключително много."

Дилян Чернополски разкри, че треньорът Цонка Господинова и неговата майка са най-важните фигури в неговата кариера.

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