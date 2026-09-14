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Георги Павлов: Светнахме лампите във федерацията по лека атлетика

Евгени Николов от Евгени Николов
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Спорт
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Показахме, че родната атлетика е жива, смята президентът на БФЛА.

георги павлов
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Георги Павлов направи равносметка на своето управление до този момент начело на Българската федерация по лека атлетика след края на церемонията, на която бяха наградени най-добрите състезатели за летния сезон. Президентът на БФЛА е доволен от това, че новото ръководство е светнало лампата и е показала, че царицата на спотовете в България е жива.

Пред БНТ Павлов остави на по-заден план успехите на родните атлети, тъй като според него няма заслуги за тях.

“Ако трябва да опиша с едно изречение това, от което съм най-доволен, то е, че светнахме лампите във федерацията. Светнахме лампите към любителите на атлетиката, треньорите, клубовете, състезателите и най-вече към институциите. Да покажем какво е атлетиката, да покажем, че съществуваме, че сме царицата на спортовете и че въпреки трудностите, които сме имали, можем да работим добре и да вървим напред. Един уникален сезон и уникални успехи на нашите атлети. Това го оставям на по-заден план, защото това не е моя заслуга за тази една година, но основната ми заслуга е, че показахме, че атлетиката е жива и че имаме много талантливо поколение. Относно светкането на лампите, имам предвид социалните мрежи. Бяхме изключени отвсякъде до януари в това отношение. Виждате по самото присъствие на тази церемония на цялата държава, федерации и институции показахме, че царицата е жива и тепърва да очакват изненади от тях“, бяха първите му думи.

Той коментира и заплащането на лекоатлетите за всеки месец, като става дума за тези, които не са в системата на за олимпийската подготовка.

Това ще го решим с клубовете и ще направим една сметка. Срамно е да си шампион на България и 20-годишно дете, но да не получаваш заплата. Атлетиката трябва да е професионален спорт. Не може шампион на България и човек, който ходи по балканиади или европейски, да няма заплата. Това е срамно. Това заварихме, аз бях изненадан. Когато се запознахме с Божидар Саръбоюков, той каза, че няма заплата и трудов договор. Това беше първото, с което се заехме и с приятели, и с съмишленици осигурихме на първите 20 атлети, но големият фокус е за целия национален отбор. Говорим между 60 и 100 човека, трябва да стигнем до тях и дотам, че да имат някакво заплащане, за да могат извинението пред своите родители. Да видят, че от атлетиката може да се изкарва пари.

Шефът на централата засегна и темата, свързана с изграждането на база, която да се превърне в дом на атлетите в София.

„Това е една мечта, защото виждате каква е ситуацията в България. Минахме през години на турбуленция – смяна на правителства, избори и 35 години след началото на Демокрацията, но не беше подмината и леката атлетика. Мисля, че тя е най-ощетена, защото един град като София в страна, която е членка на Европейския съюз, се оказва срамно да нямаме нито едно атлетическо съоръжение, годно за атлетите и да домакинства на големи първенства. По онова време София разполагаше със седем, осем стадиона за леката атлетика. В момента нямаме нищо, имаме един Национален стадион „Васил Левски“, на който сме наематели. Ползваме го между други неща и спортове, но това не е наш стадион. АСИКС Арена е едно прекрасно съоръжение, но вече е морално остаряло и не може да домакинства нито на европейско, нито на световно първенство, защото е с 4 коридора. Много скоро ще се озовем и без зала, където да провеждаме зимата подготовка. Проблемът е много наболял. От федерацията сме осигурили средства и сме направили първите стъпки“, уточни Павлов.

Повече от интервюто с Георги Павлов можете да гледате във видеото!

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#Георги Павлов #Българска федерация по лека атлетика (БФЛА)

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