Георги Павлов: Светнахме лампите във федерацията по лека атлетика

Георги Павлов направи равносметка на своето управление до този момент начело на Българската федерация по лека атлетика след края на церемонията, на която бяха наградени най-добрите състезатели за летния сезон. Президентът на БФЛА е доволен от това, че новото ръководство е светнало лампата и е показала, че царицата на спотовете в България е жива.

Пред БНТ Павлов остави на по-заден план успехите на родните атлети, тъй като според него няма заслуги за тях.

“Ако трябва да опиша с едно изречение това, от което съм най-доволен, то е, че светнахме лампите във федерацията. Светнахме лампите към любителите на атлетиката, треньорите, клубовете, състезателите и най-вече към институциите. Да покажем какво е атлетиката, да покажем, че съществуваме, че сме царицата на спортовете и че въпреки трудностите, които сме имали, можем да работим добре и да вървим напред. Един уникален сезон и уникални успехи на нашите атлети. Това го оставям на по-заден план, защото това не е моя заслуга за тази една година, но основната ми заслуга е, че показахме, че атлетиката е жива и че имаме много талантливо поколение. Относно светкането на лампите, имам предвид социалните мрежи. Бяхме изключени отвсякъде до януари в това отношение. Виждате по самото присъствие на тази церемония на цялата държава, федерации и институции показахме, че царицата е жива и тепърва да очакват изненади от тях“, бяха първите му думи.

Той коментира и заплащането на лекоатлетите за всеки месец, като става дума за тези, които не са в системата на за олимпийската подготовка.

„Това ще го решим с клубовете и ще направим една сметка. Срамно е да си шампион на България и 20-годишно дете, но да не получаваш заплата. Атлетиката трябва да е професионален спорт. Не може шампион на България и човек, който ходи по балканиади или европейски, да няма заплата. Това е срамно. Това заварихме, аз бях изненадан. Когато се запознахме с Божидар Саръбоюков, той каза, че няма заплата и трудов договор. Това беше първото, с което се заехме и с приятели, и с съмишленици осигурихме на първите 20 атлети, но големият фокус е за целия национален отбор. Говорим между 60 и 100 човека, трябва да стигнем до тях и дотам, че да имат някакво заплащане, за да могат извинението пред своите родители. Да видят, че от атлетиката може да се изкарва пари.“

Шефът на централата засегна и темата, свързана с изграждането на база, която да се превърне в дом на атлетите в София.

„Това е една мечта, защото виждате каква е ситуацията в България. Минахме през години на турбуленция – смяна на правителства, избори и 35 години след началото на Демокрацията, но не беше подмината и леката атлетика. Мисля, че тя е най-ощетена, защото един град като София в страна, която е членка на Европейския съюз, се оказва срамно да нямаме нито едно атлетическо съоръжение, годно за атлетите и да домакинства на големи първенства. По онова време София разполагаше със седем, осем стадиона за леката атлетика. В момента нямаме нищо, имаме един Национален стадион „Васил Левски“, на който сме наематели. Ползваме го между други неща и спортове, но това не е наш стадион. АСИКС Арена е едно прекрасно съоръжение, но вече е морално остаряло и не може да домакинства нито на европейско, нито на световно първенство, защото е с 4 коридора. Много скоро ще се озовем и без зала, където да провеждаме зимата подготовка. Проблемът е много наболял. От федерацията сме осигурили средства и сме направили първите стъпки“, уточни Павлов.

Повече от интервюто с Георги Павлов можете да гледате във видеото!