БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
Евровизия
BG
ENG
TR
4
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Евровизия
Времето
България и еврото
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
Чуй новините
Подкаст
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Линията на бедност за 2027 г. се увеличава до 443 евро
14:05, 14.09.2026 (обновена)
Чете се за: 03:32 мин.
Заради съмнителен багаж евакуираха пътници от влак на...
12:21, 14.09.2026
Чете се за: 01:12 мин.
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени...
11:36, 14.09.2026
Чете се за: 05:00 мин.
Кметът на община Гурково: Материалните щети са...
07:59, 14.09.2026
Чете се за: 02:35 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни емисии
Спортни предавания
Спортни предавания
Видео
Още
Други спортове
Спорт
Спортни новини 14.09.2026 г., 12:25 ч.
от
БНТ
A+
A-
12:24, 14.09.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
12:19, 14.09.2026
Молитвата за Кръстовден - за здраве, мир и спасение
12:14, 14.09.2026
Енчо Керязов към първокурсниците в НСА: Някои от вас ще променят...
12:11, 14.09.2026
Тристранният съвет обсъжда линията на бедност и промени в Кодекса...
11:00, 14.09.2026
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за...
09:55, 14.09.2026
Пореден протест срещу насилието над животни пред Софийския градски...
08:38, 14.09.2026
Георги Вълчев: Образователната система обрасна с много помагала,...
08:10, 14.09.2026
Мъж е починал след сбиване и намушкване с нож в Сунгурларе
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортна емисия
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
2
Силви Вартан в Лос Анджелис: „Сърцето ми е френско, ама...
3
Трудов инцидент в Карлово: 35-годишен мъж загина при разтоварване...
4
Йотова: Помилването на Огнян Атанасов е извършено прозрачно и по...
5
Кръстовден е! Поклонници се събраха в Родопите за големия празник
6
Случаят „Петрохан“: Очаква се нова информация от МВР и...
Реклама
Най-четени
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
2
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
3
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
4
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
5
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
6
750 метра хрилни мрежи и 350 килограма риба извадиха от езерото Вая
Реклама
Още от: Спортни емисии
Спортни новини 13.09.2026 г., 12:50 ч.
Валентин Илиев, Александър Димитров, Дерой Дуарте и Николай Иванов в "Арена спорт"
12:30, 13.09.2026
Чете се за: 01:00 мин.
Спортни новини 12.09.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 12.09.2026
Спортни новини 12.09.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 12.09.2026
Спортни новини 11.09.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 11.09.2026
Спортни новини 11.09.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 11.09.2026
Реклама
Водещи новини
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за...
11:00, 14.09.2026
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Линията на бедност за 2027 г. се увеличава до 443 евро
13:03, 14.09.2026 (обновена)
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Иван Демерджиев за взривовете в "ЕМКО": Ситуацията очевидно е опасна, има подценяване
10:32, 14.09.2026
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Обстановката в българския участък на река Дунав остава усложнена заради ниското ниво
12:49, 14.09.2026
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Музиканти, общественици и преподаватели в Инициативния комитет за...
13:09, 14.09.2026
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Йотова към бъдещите лекари: Тази професия не може да бъде заменена...
11:02, 14.09.2026
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Заради съмнителен багаж евакуираха пътници от влак на гара Сливен
12:08, 14.09.2026
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Молитвата за Кръстовден - за здраве, мир и спасение
12:19, 14.09.2026
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ