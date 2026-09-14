Мъж е починал след сбиване и намушкване с нож в Сунгурларе тази нощ. Информацията за инцидента беше потвърдена пред БНТ от кмета на общината Димитър Гавазов.

По думите му няколко мъже са влезли в дома на починалия, където е възникнал конфликт и се е стигнало до сбиване. При него мъжът е бил намушкан с нож и е загинал.

Според Гавазов ранена е и неговата снаха, която също е била намушкана с нож. На този етап няма информация за състоянието ѝ.

Причините за конфликта и обстоятелствата около тежкия инцидент се изясняват, като все още се очаква и информация от полицията.