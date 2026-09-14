БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кметът на община Гурково: Материалните щети са...
Чете се за: 02:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Напрежение между Москва и Варшава след инцидента с атакуван влак край Полша

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Бившият британски премиер Борис Джонсън призова за повече системи за противовъздушна отбрана за Украйна след руска атака с дрон срещу влак.

Нападението стана на 2 километра от полската граница. Оказа се, че по време на удара в района е преминавал влак, с който са пътували Борис Джонсън и други дипломати. Полският премиер Доналд Туск предупреди, че през следващите седмици Русия може да се опита да „ескалира войната“. Министърът на външните работи на Полша призова Украйна да нанася удари по руски петролни рафинерии, за да лиши Москва от военни ресурси.

#Русия #пътуване с влак #Борис Джонсън #Доналд Туск #Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

Кой е строил подземни тунели в Рациария
1
Кой е строил подземни тунели в Рациария
Силви Вартан в Лос Анджелис: „Сърцето ми е френско, ама душата ми е българска“
2
Силви Вартан в Лос Анджелис: „Сърцето ми е френско, ама...
Трудов инцидент в Карлово: 35-годишен мъж загина при разтоварване на машина
3
Трудов инцидент в Карлово: 35-годишен мъж загина при разтоварване...
Преди Кръстовден: Патриархът отслужи света литургия в храм „Св. Александър Невски“
4
Преди Кръстовден: Патриархът отслужи света литургия в храм...
Борисов за казуса с „петричкия Ескобар“: Според лидера на ГЕРБ за случая се знае отдавна
5
Борисов за казуса с „петричкия Ескобар“: Според лидера...
Кипяща река в Амазония застрашава биоразнообразието на горите
6
Кипяща река в Амазония застрашава биоразнообразието на горите

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
2
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
3
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
4
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
5
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
750 метра хрилни мрежи и 350 килограма риба извадиха от езерото Вая
6
750 метра хрилни мрежи и 350 килограма риба извадиха от езерото Вая

Още от: Русия

Поредна размяна на удари между Русия и Украйна
Поредна размяна на удари между Русия и Украйна
Опашки за бензин седмица преди парламентарните избори в Москва Опашки за бензин седмица преди парламентарните избори в Москва
Чете се за: 00:25 мин.
Зеленски готов на разговор с Путин на срещата на върха на Г-20 в Маями Зеленски готов на разговор с Путин на срещата на върха на Г-20 в Маями
Чете се за: 01:02 мин.
Загинали и ранени при руска атака в Украйна Загинали и ранени при руска атака в Украйна
Чете се за: 00:52 мин.
Зеленски е категоричен: Няма да има среща за Украйна преди изборите в Русия на 20 септември Зеленски е категоричен: Няма да има среща за Украйна преди изборите в Русия на 20 септември
Чете се за: 01:07 мин.
Полша очаква нейни погранични обекти да бъдат атакувани от Москва Полша очаква нейни погранични обекти да бъдат атакувани от Москва
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Кметът на община Гурково: Материалните щети са възстановими, но селото изпита един огнен ад
Кметът на община Гурково: Материалните щети са възстановими, но...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Мъж е починал след сбиване и намушкване с нож в Сунгурларе Мъж е починал след сбиване и намушкване с нож в Сунгурларе
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Първият учебен ден: Какви са мерките за сигурност в Сливен? Първият учебен ден: Какви са мерките за сигурност в Сливен?
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Кръстовден е! Поклонници се събраха в Родопите за големия празник Кръстовден е! Поклонници се събраха в Родопите за големия празник
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Седмица на пожарната безопасност: Дни на отворени врати в...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Президентските избори: Изтича срокът за регистрация на...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Заседание на Тристранния съвет: Обсъждат линията на бедност и...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Случаят „Петрохан“: Очаква се нова информация от МВР и...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ