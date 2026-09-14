Напрежение между Москва и Варшава след инцидента с атакуван влак край Полша

Бившият британски премиер Борис Джонсън призова за повече системи за противовъздушна отбрана за Украйна след руска атака с дрон срещу влак.

Нападението стана на 2 километра от полската граница. Оказа се, че по време на удара в района е преминавал влак, с който са пътували Борис Джонсън и други дипломати. Полският премиер Доналд Туск предупреди, че през следващите седмици Русия може да се опита да „ескалира войната“. Министърът на външните работи на Полша призова Украйна да нанася удари по руски петролни рафинерии, за да лиши Москва от военни ресурси.