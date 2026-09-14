Първият учебен ден: Какви са мерките за сигурност в Сливен?

Засилени мерки за сигурност преди първия учебен ден в цялата страна. В Сливенска област се очаква утре към класните стаи да тръгнат близо 18 500 ученици. Най-много от тях се намират в община Сливен – 14 000, като 11 200 са само в града. При толкова много деца в общината възниква и въпросът – безопасни ли са улиците и кръстовищата около учебните заведения, а и не само там?

главен инспектор Илиян Николов, началник на „Пътна полиция“ – Сливен: „Ваканцията премина спокойно. Редица мерки предприехме през летните месеци, насочени към използването на обезопасителни системи от деца като пътници в превозни средства, използването на превозни средства като водачи – вече на колелета и на индивидуални електрически превозни средства от децата над 16 години, както и контрола за това да не бъдат управлявани електрически превозни средства от деца до 16 години. Редица мерки изпълнихме съвместно с колегите от „Териториална полиция“ във връзка със сигнализиране за обезопасяване на районите на училищата и детските градини. Бяха освежени пешеходните пътеки абсолютно навсякъде. Местата, където имаше проблеми, бяха сигнализирани. Към момента проблемите са отстранени. Направена е организация за максимално насищане с полицейски екипи в районите на училищата и детските градини в утрешния ден.“

Главен инспектор Николов прикани учениците да се въздържат от придвижване с електрически превозни средства, а да предпочитат карането на велосипеди или ходенето пеша.

главен инспектор Илиян Николов, началник на „Пътна полиция“ – Сливен: „Абсолютно забранено е, особено при пресичане на пешеходна пътека, използването на мобилни устройства – както на слушалки, така и на телефон. Призовавам ги да повишат вниманието си при пресичане, както и при движението си. Има време за тези телефони. В момента, в който пресичаме, когато се движим по пътното платно, трябва да бъдем без тях и да внимаваме относно идващите автомобили.“

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