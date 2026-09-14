БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова: Датата 15 септември не е...
Чете се за: 01:32 мин.
Нова учебна година: 2322 училища отварят врати за над 700...
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Предимно слънчево време, с максимални температури до 27 градуса

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Тази сутрин почти тихо ще бъде в котловините на Югозападна България и на места там ще се образува мъгла или ниска облачност. През деня ще бъде предимно слънчево. Главно около и след обяд ще има временни увеличения на облачността над Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, в София около 23°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 23° - 25°. Температурата на морската вода е 24° - 25°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 17°, на 2000 метра – около 9°.

Във вторник, 15 септември, ще е с променлива, по-често значителна облачност. На места ще има и превалявания, предимно слаби. Ще остане сравнително хладно, преобладаващите минимални температури ще бъдат между 10° и 15°, максималните – 22° - 27°.

В средата на седмицата ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността около и след обяд; по-значителни ще са в сряда. Слаби краткотрайни валежи ще има само на отделни места, главно в планините и планинските райони. Сутрин на места в Източна България ще има ниска облачност или мъгла. Дневните температурите бавно ще се повишават.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#27 градуса #предимно слънчево #максимални температури #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Месар беше осъден в Ирак за продажбата на свинско месо, което представял като говеждо
1
Месар беше осъден в Ирак за продажбата на свинско месо, което...
Джанлоренцо Бленджини: Хареса ми реакцията на отбора след спорната ситуация
2
Джанлоренцо Бленджини: Хареса ми реакцията на отбора след спорната...
Пожарът в склада на "ЕМКО" край Горни Върпища е окончателно потушен
3
Пожарът в склада на "ЕМКО" край Горни Върпища е...
Кирил Борисов: Няма нито едно доказателство за външна намеса при трагедията в Петрохан и Околчица
4
Кирил Борисов: Няма нито едно доказателство за външна намеса при...
Радев за "Петрохан: Как НПО, свързано с педофилия, се е радвало на финансова и политическа подкрепа?
5
Радев за "Петрохан: Как НПО, свързано с педофилия, се е...
Божидар Божанов, ДБ: Прокуратурата не отговори защо е дала пресконференция преди да са готови всички експертизи по случая "Петрохан"
6
Божидар Божанов, ДБ: Прокуратурата не отговори защо е дала...

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
2
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
3
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
4
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
5
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
6
Украйна спря България след четиригеймова битка в София

Още от: Времето

Хладна сутрин и слънчев следобед
Хладна сутрин и слънчев следобед
Значителна облачност днес, на места с превалявания от дъжд Значителна облачност днес, на места с превалявания от дъжд
Чете се за: 02:17 мин.
Хладно и по-често облачно време на първия учебен ден Хладно и по-често облачно време на първия учебен ден
Чете се за: 01:52 мин.
Слънчево време с временни увеличения на облачността в следобедните часове Слънчево време с временни увеличения на облачността в следобедните часове
Чете се за: 02:07 мин.
Топло и предимно слънчево време в понеделник Топло и предимно слънчево време в понеделник
Чете се за: 02:25 мин.
Интензивни валежи и гръмотевици на места в Централна и Източна България днес Интензивни валежи и гръмотевици на места в Централна и Източна България днес
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Здравей, училище: 55 000 първокласници прекрачиха училищния праг
Здравей, училище: 55 000 първокласници прекрачиха училищния праг
Чете се за: 07:00 мин.
У нас
"Референдум": Над 70% одобряват забраната на социални мрежи за деца "Референдум": Над 70% одобряват забраната на социални мрежи за деца
Чете се за: 07:50 мин.
У нас
Повече пари за децата и семействата в следващия бюджет, заяви финансовият министър Повече пари за децата и семействата в следващия бюджет, заяви финансовият министър
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Втори протест срещу кабинета "Радев" в триъгълника на властта (СНИМКИ) Втори протест срещу кабинета "Радев" в триъгълника на властта (СНИМКИ)
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
План за ускорено изграждане на инфраструктурата: Мерки на властта...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Хибридни атаки срещу ЕС: Общото между нападенията в страните членки
Чете се за: 03:45 мин.
По света
"Винаги (не) ми дават касова бележка": НАП провери...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Урсула фон дер Лайен представя приоритетите на ЕС за следващата година
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ