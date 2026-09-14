Предимно слънчево време, с максимални температури до 27 градуса

Тази сутрин почти тихо ще бъде в котловините на Югозападна България и на места там ще се образува мъгла или ниска облачност. През деня ще бъде предимно слънчево. Главно около и след обяд ще има временни увеличения на облачността над Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, в София около 23°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 23° - 25°. Температурата на морската вода е 24° - 25°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 17°, на 2000 метра – около 9°.

Във вторник, 15 септември, ще е с променлива, по-често значителна облачност. На места ще има и превалявания, предимно слаби. Ще остане сравнително хладно, преобладаващите минимални температури ще бъдат между 10° и 15°, максималните – 22° - 27°.

В средата на седмицата ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността около и след обяд; по-значителни ще са в сряда. Слаби краткотрайни валежи ще има само на отделни места, главно в планините и планинските райони. Сутрин на места в Източна България ще има ниска облачност или мъгла. Дневните температурите бавно ще се повишават.