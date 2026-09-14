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Президентските избори: Изтича срокът за регистрация на инициативните комитети

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президентските избори изтича срокът регистрация инициативните комитети
Снимка: БТА
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В 17 часа днес изтича крайният срок за подаването на документи в ЦИК от инициативните комитети за участие в президентските избори на 25 октомври.

Тези, които получат регистрация за вота, имат срок до 22 септември, за да внесат за регистрация своите кандидати за президент и вицепрезидент. На 23 септември чрез жребий ЦИК ще определи поредните номера на кандидат-президентските двойки в бюлетината. А на 25 септември официално започва предизборната кампания. Сънародниците ни зад граница могат да подават заявления за гласуване от чужбина до 29 септември.

#президентските избори #инициативни комитети #срок за регистрация #цик

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