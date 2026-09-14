Президентските избори: Изтича срокът за регистрация на инициативните комитети

В 17 часа днес изтича крайният срок за подаването на документи в ЦИК от инициативните комитети за участие в президентските избори на 25 октомври.

Тези, които получат регистрация за вота, имат срок до 22 септември, за да внесат за регистрация своите кандидати за президент и вицепрезидент. На 23 септември чрез жребий ЦИК ще определи поредните номера на кандидат-президентските двойки в бюлетината. А на 25 септември официално започва предизборната кампания. Сънародниците ни зад граница могат да подават заявления за гласуване от чужбина до 29 септември.