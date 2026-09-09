ЦИК: До 15 октомври ще се извърши ремонт и профилактика на всички машини, с които разполага държавата

До 15 октомври ще извършим ремонт и профилактика на всички машини, с които разполага държавата, заяви говорителят на ЦИК Стоянка Балова от ЦИК в студиото на "Още от деня".

Стоянка Балова, говорител на ЦИК: "Машините са абсолютно годни и ще бъдат годни за гласуване. Когато вкъщи имаме електроуреди с изтекла гаранция и нещо се повреди, си заплащаме. Тук е същото. По препоръка на фирмата доставчик на машините сменяме всички флашпамети и батерии на данните. Това е техника - минали са около 6 години от производството и е нормално тя да се амортизира, така че следва да бъде сменена. И ние сме се съобразили с тези препоръки. До 15 октомври ще извършим ремонт и профилактика на всички 12 800 машини, с които държавата разполага. След 15 октомври те ще бъдат предоставени на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, което заедно с Института по стандартизация и по метрология ще направят това сертифициране."

По отношение на сертифицирането на машините за гласуване Балова заяви:

Стоянка Балова, говорител на ЦИК: "Подготвили сме мащабна разяснителна кампания. Освен гласуването с машини и публичността на процеса по сертифициране, имаме общо съгласие с министър Василев и неговия екип, че тогава, когато машините бъдат сертифицирани и се генерира хеш-код, всичко ще бъде публично. Генерирането на кода е сигурността, която следва да дадем на избирателите. Ако на разписката, която ще излиза от машината, е генериран този код, който ще бъде качен на страницата на Централната избирателна комисия, то това е софтуерът, който е инсталиран от държавата."

За промените при президентския вот на 25 октомври Балова коментира:

Стоянка Балова, говорител на ЦИК: "В секциите с над 300 души задължително ще се гласува с машина. Това, което в момента обследваме е в секциите, в които има по-голям брой избиратели, да се опитаме да осигурим две машини, за да няма струпване на избиратели и процесът да върви по-бързо."

Отпадна и ограничението до 20 секции в страни извън Европейския съюз, а Балова подчерта, че до 29 септември всеки български гражданин, който желае да гласува в секция в чужбина, следва да подаде онлайн заявление, което вече е достъпно на сайта на ЦИК.

За правилно попълнен протокол членовете на СИК ще получават бонус от 15 евро.

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