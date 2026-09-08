ЦИК: Подготовката на предстоящите президентски избори върви по план според хронограмата

Подготовката за предстоящите президентски избори върви по план според хронограмата на изборите. Това заяви говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова-Цветкова по време на брифинг на ЦИК във връзка с подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври 2026 г.

През изминалата седмица ЦИК назначи всички районни избирателни комисии в страната, като от 5 септември те вече са в работен режим, допълни Балова-Цветкова. ЦИК прие още правилата за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент.

С решението се определят правилата за издигане на кандидати за президент и вицепрезидент, кандидатските листи, правилата при регистрация, необходимите документи и срокът за регистрация, както и регистрите и удостоверенията, обясни говорителят на ЦИК.