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ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ 2026

ЦИК: Подготовката на предстоящите президентски избори върви по план според хронограмата

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Снимка: БТА
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Подготовката за предстоящите президентски избори върви по план според хронограмата на изборите. Това заяви говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова-Цветкова по време на брифинг на ЦИК във връзка с подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври 2026 г.

През изминалата седмица ЦИК назначи всички районни избирателни комисии в страната, като от 5 септември те вече са в работен режим, допълни Балова-Цветкова. ЦИК прие още правилата за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент.

С решението се определят правилата за издигане на кандидати за президент и вицепрезидент, кандидатските листи, правилата при регистрация, необходимите документи и срокът за регистрация, както и регистрите и удостоверенията, обясни говорителят на ЦИК.

#президентски избори 2026 г. #цик #президентски избори

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