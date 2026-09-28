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Голям пожар край Сливен: Активирана е системата BG-Alert

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Заради силния вятър съществува опасност огънят да достигне до вилната зона на града

Голям пожар край Сливен: Активирана е системата BG-Alert
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Областният управител на Сливен Михаил Кашеров активира системата BG-Alert заради разрастващ се пожар в източната част на града, в местността Рамануша.

Заради силния вятър съществува опасност огънят да достигне до вилната зона на града. На място са изпратени екипи на пожарната, които предприемат действия за ограничаване на разпространението на пожара.

Гражданите в района се призовават да бъдат внимателни, да следят указанията на компетентните органи и при необходимост да предприемат действия за безопасността си.

Скоростта на вятъра в Сливен към момента достига 72 км/ч., като той е от север-северозапад.

#задействане на BG-Alert #голям пожар #вятър #Сливен #пожар

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