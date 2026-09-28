Семейството на 15-годишното момче, намерено в кемпера на връх “Околчица”, иска ексхумация на тялото му

Семейството на 15-годишното момче, който беше намерен в кемпера на връх „Околчица“, иска ексхумация на тялото му. Това заяви в публикация във Фейсбук баща му – Яни Макулиев.

Семейство Макулеви излезе с официално становище след брифинга на прокуратурата от 14 септември 2026 г. по повод разкритията около случая „Петрохан“, като постави под въпрос част от публично представените данни по случая.

Близките заявяват, че дълго време са запазили мълчание, за да дадат възможност на разследващите органи да работят без натиск и медиен шум. Според тях обаче публикуването на експертизата и изнесената на брифинга информация са ги накарали да променят позицията си.

Семейството категорично посочва, че не приема изложеното от прокуратурата като обективно установена истина. Според близките част от публично представените данни не съответстват на първоначалните експертизи и аутопсии.

Един от основните въпроси е свързан с времето на настъпване на смъртта. По думите на семейството първоначалната съдебномедицинска и последващата тройна експертиза сочат период от 24 до 48 часа преди откриването на телата, докато на брифинга е посочен период от 5 до 7 денонощия.

Близките поставят под въпрос и твърдението, че изстрелът вероятно е произведен от Калушев. Те питат защо осем месеца след началото на работата по случая това обстоятелство все още се определя като вероятност, а не е категорично установено.

Семейството настоява за допълнителни действия по отношение на биологичния материал и аутопсиите. Близките заявяват, че ще поискат разпит на всички лица, присъствали на аутопсиите, както и ексхумация за изследване на останалия ДНК материал.

Поставят се въпроси и относно токсикологичните изследвания, наличието на барутни частици, балистичната експертиза, следите по външната врата на кемпера, както и проектилите, намерени извън него. Семейството посочва, че все още не му е предоставена балистичната експертиза.

Близките оспорват и част от данните, представени във връзка с психологичната експертиза, както и твърденията за насилие. Те настояват за нови разпити, включително на лица, чиито показания според тях са се променили.

От семейството заявяват още, че твърденията по отношение на по-големия им син са недопустими и ще търсят правата си по съдебен път.

Макулеви посочват, че предстои да публикуват пълен списък на направените от тях искания и техния статус. По думите им по-малко от 5% от исканията са били взети предвид.

В заключение семейството настоява за допълнително изясняване на обстоятелствата по случая и заявява, че ще продължи да търси отговори на всички поставени въпроси.

Позицията отразява твърденията на семейство Макулеви, които следва да бъдат разграничавани от официално установените факти по разследването.

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