Откриха канабис в кравефермата на затворническото общежитие в Смолян

Свитък с канабис е открит в кравефермата на затворническото общежитие от открит тип в Смолян, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. При извършената проверка пред обора е намерен свитък, съдържащ 6,49 грама суха зелена растителна маса. Полевият наркотест е реагирал на канабис. По случая е образувано досъдебно производство.

Затворническото общежитие от открит тип в Смолян се намира в местността Герзовица и е към Затвора в Пловдив. Към него функционира селско стопанство, в което лишени от свобода отглеждат животни. Общежитието разполага и с мандра, в която се произвеждат млечни продукти под марката „Герзовица“.

При друг случай полицейски екип е проверил 24-годишен мъж от Смолян на път в близост до село Дунево. В хода на полицейските действия е установено, че мъжът държи без надлежно разрешително високорисково наркотично вещество с тегло 85,5 грама с цел разпространение. По случая е образувано бързо производство.

В края на август окръжният прокурор на Смолян Недко Симов съобщи за първия установен в областта смъртен случай след употреба на фентанил – на 35-годишен мъж от село Средногорци. При разследването не бяха установени данни за извършено престъпление.