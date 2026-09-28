БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Делото на Ива Михайлова: БНТ разполага с експертно...
Чете се за: 04:00 мин.
Ива от Кочани пред БНТ: Държат се с мен сякаш съм...
Чете се за: 06:32 мин.
Юлиан Вергов и Захари Бахаров повдигнаха завесата на...
Чете се за: 05:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Какво е скритото оръжие на четириногите тайни агенти Мерлин, Дюи и Луна?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цветелина Чафадарова
A+ A-
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Запази

Новопостъпилите служители в Агенция "Митници" пристигнаха у нас с мисия да пресичат престъпните канали

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Срещаме ви с три кучета, чиято съдба се преплита с България. Те са не просто домашни любимци, а професионално обучени във Великобритания следователи, които ще помагат на българските митничари в борбата с организираната престъпност.

В петък те бяха предадени от посланика на Обединеното кралство в България Натаниел Копси на директора на Агенция "Митници" Николай Шушков.

Те са Мерлин, Дюи и Луна.

Трите най-нови попълнения в редиците на Агенция "Митници". Четириногите служители пристигнаха у нас с мисия да пресичат престъпните канали. Въпреки че опашатите герои са на 11 и 16 месеца, те вече са преминали седмици подготовка и са придобили умения, с които да помагат на българските митничари.

След първоначалната оценка, която отнема около една до две седмици, проведохме шестседмична подготвителна тренировъчна програма. Тя включваше основно послушание, базов контрол, а след това и разпознаване на специфичните миризми, които се очаква кучетата да откриват тук, в България.

"Запознаваме кучетата с целевите миризми, а в този конкретен случай това са миризмата на малка лодка и на различни европейски валути. След това привикваме кучето да открива тези миризми и добавяме други, разсейващи миризми, например различни видове гума, други валути и всякакви неща, които могат да разсеят или объркат кучето. По този начин го обучаваме да реагира само на конкретните целеви миризми."

Две от новите попълнения, Мерлин и Дюи, са кокер шпаньоли. Луна е лабрадор ретривър.

"Опитът ми показва, че ловните породи са много подходящи. Те са дружелюбни, много ефективни и имат изключително силен стремеж да търсят."

От около месец трите кучета вече живеят и работят със своите български водачи.

"За нас е един огромен подарък и аз лично съм изключително щастлив. Кучетата, които са за откриване на наркотични вещества, е необходимо да бъдат социализирани и игриви, за разлика от охранителните кучета, за които знаем, че би трябвало да са малко по-агресивни. Затова всъщност ние залагаме на кучета, които са социализирани и игриви, които живеят дори съвместно, за да могат да изпълняват своите задължения."

Работата на Мерлин, Дюи и Луна вече започна. Те са разпределени съответно на Капитан Андреево, летище "Васил Левски" - София и на пристанище Бургас.

"Тяхното пристигане е поредната глава от едно изключително успешно партньорство между Националната агенция за борба с престъпността на Обединеното кралство и Агенция "Митници". Тези престъпни мрежи действат отвъд границите. Те пренасят наркотици и други незаконни стоки, улесняват опасни канали за нелегална миграция и печелят от експлоатацията на уязвими хора."

"А в основата на успехите на трите кучета стои нещо много просто. Топка. Тенис топка. Тенис топката е целият им свят. Всичко правят заради нея. Когато се справят успешно по време на обучението и резултатът е добър, получават топката. И всъщност всичко това го правят заради нея."

Мерлин, Дюи и Луна се включват в екипа на вече работещото от няколко години куче Адео.

За подготовката и успехите на най-новото попълнение в митниците вижте повече в прякото включване на Цветелина Чафадарова

#на четири лапи #специални агенти #агенция "Митници" #кучета

Последвайте ни

ТОП 24

Таксиметров шофьор загина при челен удар на пътя Пловдив – Хасково край Садово
1
Таксиметров шофьор загина при челен удар на пътя Пловдив –...
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
2
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
Всички осем сестри в интензивното отделение на смолянската болница искат да напуснат
3
Всички осем сестри в интензивното отделение на смолянската болница...
За моста на Константин Велики и за храма, който Дунав е погълнал
4
За моста на Константин Велики и за храма, който Дунав е погълнал
"Пазарът се срина": Цената на плодовете и зеленчуците расте, потреблението намалява
5
"Пазарът се срина": Цената на плодовете и зеленчуците...
Жена загина при тежка катастрофа в Айтоския проход
6
Жена загина при тежка катастрофа в Айтоския проход

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
2
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
3
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
4
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на помощта за отопление
5
20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на...
Гледайте европейско първенство по бокс за мъже и жени в София
6
Гледайте европейско първенство по бокс за мъже и жени в София

Още от: Регионални

Катастрофа между тролейбус, товарен автомобил и кола затруднява движението по столичния бул. „Aкад. Иван Евстратиев Гешов“
Катастрофа между тролейбус, товарен автомобил и кола затруднява движението по столичния бул. „Aкад. Иван Евстратиев Гешов“
Арести след преследване край Бургас: Полицията гони 35 км шофьор без книжка Арести след преследване край Бургас: Полицията гони 35 км шофьор без книжка
Чете се за: 02:22 мин.
41-годишен мъж от Шумен е задържан за фалшифициране на евробанкноти 41-годишен мъж от Шумен е задържан за фалшифициране на евробанкноти
Чете се за: 00:50 мин.
"Пазарът се срина": Цената на плодовете и зеленчуците расте, потреблението намалява "Пазарът се срина": Цената на плодовете и зеленчуците расте, потреблението намалява
6738
Чете се за: 02:45 мин.
Полудива коза беше спасена след 25 дни без вода в скалите Полудива коза беше спасена след 25 дни без вода в скалите
Чете се за: 01:17 мин.
"Не карайте по чехли и без каски": Инцидентите с мотористи зачестяват, какви мерки са необходими? "Не карайте по чехли и без каски": Инцидентите с мотористи зачестяват, какви мерки са необходими?
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Семейството на 15-годишното момче, намерено в кемпера на връх “Околчица”, иска ексхумация на тялото му
Семейството на 15-годишното момче, намерено в кемпера на връх...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Делото на Ива Михайлова: БНТ разполага с експертно техническа възстановка на механизма на удара Делото на Ива Михайлова: БНТ разполага с експертно техническа възстановка на механизма на удара
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Демерджиев след задържания "шаман": Има и други подобни групи в страната Демерджиев след задържания "шаман": Има и други подобни групи в страната
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Патриарх Даниил отслужи литургия в храма на Божи гроб заедно с йерусалимския патриарх Теофил III Патриарх Даниил отслужи литургия в храма на Божи гроб заедно с йерусалимския патриарх Теофил III
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Започва мисията на Международния валутен фонд у нас
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Заговорът за атентат срещу "Феърфорд" - повече въпроси,...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Унгарският парламент свали имунитета на премиера Петер Мадяр,...
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Слънце и дъжд в следобедните часове
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ