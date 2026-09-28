Какво е скритото оръжие на четириногите тайни агенти Мерлин, Дюи и Луна?

Срещаме ви с три кучета, чиято съдба се преплита с България. Те са не просто домашни любимци, а професионално обучени във Великобритания следователи, които ще помагат на българските митничари в борбата с организираната престъпност.

В петък те бяха предадени от посланика на Обединеното кралство в България Натаниел Копси на директора на Агенция "Митници" Николай Шушков.

Те са Мерлин, Дюи и Луна.

Трите най-нови попълнения в редиците на Агенция "Митници". Четириногите служители пристигнаха у нас с мисия да пресичат престъпните канали. Въпреки че опашатите герои са на 11 и 16 месеца, те вече са преминали седмици подготовка и са придобили умения, с които да помагат на българските митничари.

След първоначалната оценка, която отнема около една до две седмици, проведохме шестседмична подготвителна тренировъчна програма. Тя включваше основно послушание, базов контрол, а след това и разпознаване на специфичните миризми, които се очаква кучетата да откриват тук, в България.

"Запознаваме кучетата с целевите миризми, а в този конкретен случай това са миризмата на малка лодка и на различни европейски валути. След това привикваме кучето да открива тези миризми и добавяме други, разсейващи миризми, например различни видове гума, други валути и всякакви неща, които могат да разсеят или объркат кучето. По този начин го обучаваме да реагира само на конкретните целеви миризми."

Две от новите попълнения, Мерлин и Дюи, са кокер шпаньоли. Луна е лабрадор ретривър.

"Опитът ми показва, че ловните породи са много подходящи. Те са дружелюбни, много ефективни и имат изключително силен стремеж да търсят."

От около месец трите кучета вече живеят и работят със своите български водачи.

"За нас е един огромен подарък и аз лично съм изключително щастлив. Кучетата, които са за откриване на наркотични вещества, е необходимо да бъдат социализирани и игриви, за разлика от охранителните кучета, за които знаем, че би трябвало да са малко по-агресивни. Затова всъщност ние залагаме на кучета, които са социализирани и игриви, които живеят дори съвместно, за да могат да изпълняват своите задължения."

Работата на Мерлин, Дюи и Луна вече започна. Те са разпределени съответно на Капитан Андреево, летище "Васил Левски" - София и на пристанище Бургас.

"Тяхното пристигане е поредната глава от едно изключително успешно партньорство между Националната агенция за борба с престъпността на Обединеното кралство и Агенция "Митници". Тези престъпни мрежи действат отвъд границите. Те пренасят наркотици и други незаконни стоки, улесняват опасни канали за нелегална миграция и печелят от експлоатацията на уязвими хора."

"А в основата на успехите на трите кучета стои нещо много просто. Топка. Тенис топка. Тенис топката е целият им свят. Всичко правят заради нея. Когато се справят успешно по време на обучението и резултатът е добър, получават топката. И всъщност всичко това го правят заради нея."

Мерлин, Дюи и Луна се включват в екипа на вече работещото от няколко години куче Адео.

За подготовката и успехите на най-новото попълнение в митниците вижте повече в прякото включване на Цветелина Чафадарова