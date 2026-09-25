Мерлин, Дюй и Луна - новите специални агенти на четири лапи в агенция "Митници" (СНИМКИ)

Агенция "Митници" с ново попълнение. За откриването на нелегални стоки вече ще помагат три, обучени във Великобритания, кучета.

Натаниел Копси, посланик на Обединеното кралство в Република България:

Мерлин, Дюи и Луна са обучени във Великобритания и оттук нататък ще работят рамо до рамо със своите български водачи, като ще помагат за откриването на незаконни стоки и за противодействието на организираните престъпни групи, които стоят зад тях.

Николай Шушков, директор на Агенция “Митници”:

Не се съмнявам, че и тримата нови помощници ще бъдат също едни успешни наши помощници в нелеката ни работа по разкриването не само на наркотични вещества. Ще добавя, че кучетата са обучени за разкриване на валута, на гума в частта за малките лодки и на оръжие. Те още от утре ще бъдат на своето дежурство на митнически пункт „Капитан Андреево“, на Летище София и на Пристанище Бургас.

Вижте повече в прякото включване на Цветелина Чафадарова