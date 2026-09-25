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Облачно, дъждовно, хладно и ветровито време

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Снимка: Pixabay
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През нощта и утре ще преобладава облачно време, съобщиха от Националния институт по метеорология и ходрология (НИМХ). Атмосферното налягане ще се повиши и ще е по-високо от средното за месеца.

През нощта дъжд ще вали в югозападните райони, а утре на много места в Източна и Южна България. През нощта вятърът в повечето места ще стихне, а утре ще е до умерен от север-североизток, в крайните източни райони – временно силен.

Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, по Черноморието – до 16°, за София – около 8°, максималните – между 17° и 22°, за София – около 17°.

Над Черноморието ще преобладава облачно време. На места ще превалява дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 21° и 23°. Температурата на морската вода е 21°-23°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Над планините ще бъде облачно. Високите части ще бъдат обхванати от облаци. Дъжд ще превалява главно в масивите от източната половина от страната, а в местата над 2000 метра надморска височина и сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 4°.

В неделя в по-голямата част от страната валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и временно ще намалее. По-значителна ще се задържи над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали, повече като количество в крайните югоизточни райони, където и вятърът ще е умерен, от североизток.

В понеделник в Източна България североизточният вятър ще се усили. Облачността ще е предимно значителна. На места в източната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд. Съществена промяна на температурите не се очаква - минимални предимно между 7° и 12°, максимални - между 17° и 22°.

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