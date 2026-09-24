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Очакват ни условия за слани в четвъртък

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Снимка: илюстративна
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Минималните температури ще бъдат между 3° и 10°, по Черноморието – от 11° до 13°, а на места в котловините и високите полета в Западна и Централна България – между 1° и 3° и там на отделни места ще се образува слаба слана. Ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 20° и 25°, в София – около 20°.

По Черноморието ще е предимно слънчево, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен вятър от северозапад, след обяд – от югоизток-юг. Максималните температури ще бъдат от 20° до 23°. Температурата на морската вода е от 22°до 24°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места в масивите от Югозападна България ще превали дъжд, по най-високите върхове – сняг. Ще духа слаб вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 4°.

През нощта срещу петък облачността ще се увеличи и в петък и събота ще бъде предимно облачно. В петък валежи ще има на много места в Западна България, а в събота – и в останалата част от страната. Повишава се вероятността в отделни райони да са временно интензивни и значителни по количество. Хладно за сезона време с минимални температури между 7° и 12°, максимални – между 16° и 21°, в петък в югоизточните райони – все още до около 25°.

В неделя ще има разкъсана, над Южна България и планините – предимно значителна облачност и там все още ще има валежи, но ще са на по-малко места и по-малко по количество. Температурите ще се задържат без съществена промяна.

В понеделник ще има и слънчеви часове, но и по-значителни увеличения на облачността. Вероятността за валежи намалява, все пак в Източна България и планините не са изключени слаби превалявания. Минималните температури ще са предимно между 8° и 13°, а дневните ще се повишат слабо и максималните ще са между 19° и 24°.

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