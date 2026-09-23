Михаил Александров: Тази купа се печели с постоянство и с силна игра

Техническият директор на ЦСКА София Михаил Александров коментира жребия за Купата на България. Носителят на трофея ще гостува на Ропода (Смолян) или Несебър в първия си мач.

„Казвах миналата година, така и сега – за мен е без значение кой е съперникът. Важното е как нашият отбор ще подходи във всичките мачове, а не само в първия и втория кръг, ами изобщо и на финала. Тази купа се печели с постоянство и с силна игра във всичките мачове, така че от първия до последния двубой ние трябва да сме максимално концентрирани, за да повторим успеха от миналата година“, започна Александров.

След това той беше попитан и кога ЦСКА ще открие новия стадион „Българска армия“ и ще се завърне да играе мачовете си там.

„Изненадан съм от въпроса“, започна Александров с лека ирония. „Не можем да кажем, опитваме се да дадем максимално ясна информация в първия момент, в който сме готови да я дадем. Но след като не е излязла по нашите официални канали, това означава, че не сме готови дадем каквато и да е информация относно това каква е готовността. Ако дадем някаква дата, тя трябва да е на 100% сигурна, а ние искаме да сме безгрешни в това изказване“.

След това дойде и питането за съдбата на треньорския пост, както и дали и до кога Даниел Моралес ще води тренировките на първия тим.

„Още един изненадващ въпрос към мене. Опитвам се да ви показвам, че не съм свързан със спортно-техническата част на клуба и тези решения се визмат от хората, които са отговорни за това. Със сигурност мога да кажа само, че ЦСКА е в много сериозно търсене на правилния избор за треньор и се надявам в най-скоро време да научите за това нещо“, завърши Александров.

Подробности вижте във видеото!