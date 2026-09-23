Стоян Добрев призова за обединение в българската борба

Бившият треньор на националния отбор по борба в класическия стил Стоян Добрев подкрепи кандидатурата на Тодор Ангелов за президент на федерацията. Пред БНТ Добрев беше категоричен, че Ангелов може да бъде обединителната фигура за българската борба, която напоследък е раздирана от скандали.

„И в най-тежките години там, когато бяха 90-те години, не е било такова раздиране, за жалост. И е болна тема, болна, защото реално се губи времето и младите таланти“, каза Добрев.

Ток сподели и ако има едно нещо, което най-много желае да се случи в българската борба, какво ще е:



„Да настъпи спокойствие, да се избере, в случая Тодор Ангелов, да се изберат хората, които работят, да има ред дисциплина, план, стратегия и няма как борбата да не тръгне пак в правната посока“, категоричен е Добрев.

За ситуацията с борците на ЦСКА и мястото им в националния отбор Добрев заяви.

„Има пъти, надявам се, те да го намерят и да дадат в българската националния отбор и да постигнат това, за което са готови. Те са готови да стават шампиони“, завърши Добрев.

Извънредното общо събрание ще се проведе на 17 октомври, като освен Тодор Ангелов, до този момент своята кандидатура за президент на централата е издигнал и бившият национал Даниел Александров.



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