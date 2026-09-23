Рами Киуан осигури втори медал за България

Българският боксьор Рами Киуан се класира за полуфиналите в категория до 75 килограма на европейското първенство в София. Надпреварата гледайте по БНТ 3 и на нашия сайт!

Подкрепян от гласовита агитка в "Асикс Арена" българинът победи с пълно съдийско единодушие (30:26, 30:26, 30:26, 30:26, 30:26) поляка Матеуш Урбан. С това той осигури втори медал за българския тим след този, който донесе по-рано днес Радослав Росенов при 60-килограмовите.

Киуан, който е действащият европейски шампион до 75 килограма, бе по-добрият боксьор през целия мач. В първия рунд играта бе по-предпазлива и българинът взе предимство чак в края на трите минути, но във втория рунд Киуан показа цялата палитра от качества, които притежава. Едно разтърсващо ляво кроше пък убеди и петимата съдии край ринга да обсъдят рунда 10:8 в негова полза.

В заключителните три минути Урбан пробва да обърне срещата с някои нечисти прийоми, но европейският шампион Киуан не допусна никаква изненада и заслужено взе победата.