БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова с реч пред ООН: Европа не може...
Чете се за: 09:00 мин.
Евакуират хората от вилна зона "Отдих" на...
Чете се за: 00:55 мин.
ЦИК изтегли номерата в бюлетината за президентските избори
Чете се за: 03:32 мин.
Двама души загинаха при катастрофа край Котел
Чете се за: 01:17 мин.
Премиерът Радев: Ще има увеличение на разходите за...
Чете се за: 04:37 мин.
Три години по-късно: Делото "Филип" тръгва...
Чете се за: 01:57 мин.
Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък -...
Чете се за: 00:50 мин.
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас...
Чете се за: 03:47 мин.
Ще поскъпне ли хлябът?
Чете се за: 02:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Рами Киуан осигури втори медал за България

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Подкрепян от гласовита агитка в "Асикс Арена" българинът победи с пълно съдийско единодушие (30:26, 30:26, 30:26, 30:26, 30:26) поляка Матеуш Урбан.

рами киуан заслужи четвъртфиналите европейското бокс софия
Слушай новината

Българският боксьор Рами Киуан се класира за полуфиналите в категория до 75 килограма на европейското първенство в София. Надпреварата гледайте по БНТ 3 и на нашия сайт!

Подкрепян от гласовита агитка в "Асикс Арена" българинът победи с пълно съдийско единодушие (30:26, 30:26, 30:26, 30:26, 30:26) поляка Матеуш Урбан. С това той осигури втори медал за българския тим след този, който донесе по-рано днес Радослав Росенов при 60-килограмовите.

Киуан, който е действащият европейски шампион до 75 килограма, бе по-добрият боксьор през целия мач. В първия рунд играта бе по-предпазлива и българинът взе предимство чак в края на трите минути, но във втория рунд Киуан показа цялата палитра от качества, които притежава. Едно разтърсващо ляво кроше пък убеди и петимата съдии край ринга да обсъдят рунда 10:8 в негова полза.

В заключителните три минути Урбан пробва да обърне срещата с някои нечисти прийоми, но европейският шампион Киуан не допусна никаква изненада и заслужено взе победата.

#европейско първенство по бокс в София 2026 #Рами Киуан

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
1
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас Вегас": Забраняваме светлините на казината и рекламата на хазарта, заяви Радев
2
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас Вегас":...
Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора
3
Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора
Сняг вали по върховете, през нощта на места в Западна и Централна България температурите ще са близо до 0°
4
Сняг вали по върховете, през нощта на места в Западна и Централна...
"Той беше най-великият сред нас": 69 картини на Пол Сезан бяха изложени в галерия в Париж
5
"Той беше най-великият сред нас": 69 картини на Пол Сезан...
20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на помощта за отопление
6
20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на...

Най-четени

На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
1
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
2
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
3
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
4
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв. „Христо Смирненски“ заради ремонти
5
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв....
Кога „Под прикритие“ се завръща в ефира на БНТ с нов сезон?
6
Кога „Под прикритие“ се завръща в ефира на БНТ с нов...

Още от: Бокс

Микаела Уолш спря Станимира Петрова на четвъртфиналите на европейското първенство по бокс
Микаела Уолш спря Станимира Петрова на четвъртфиналите на европейското първенство по бокс
Станимира Петрова: Усетих, че днес не ми е ден Станимира Петрова: Усетих, че днес не ми е ден
Чете се за: 01:35 мин.
Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на живо на сайта на БНТ Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на живо на сайта на БНТ
7157
Чете се за: 06:07 мин.
Уилиам Чолов: В дебюта ми на европейско първенство оставам на пето място Уилиам Чолов: В дебюта ми на европейско първенство оставам на пето място
Чете се за: 01:00 мин.
Радослав Росенов: Готов съм всички да ги победя Радослав Росенов: Готов съм всички да ги победя
Чете се за: 01:27 мин.
Аркада спря Уилиам Чолов на четвъртфиналите на европейско първенство по бокс Аркада спря Уилиам Чолов на четвъртфиналите на европейско първенство по бокс
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова с реч пред ООН: Европа не може да бъде просто наблюдател
Президентът Илияна Йотова с реч пред ООН: Европа не може да бъде...
Чете се за: 09:00 мин.
По света
Премиерът Радев призова за цялостна интеграция на дронове в армията Премиерът Радев призова за цялостна интеграция на дронове в армията
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Изтеглиха номерата в бюлетината за вота на 25 октомври Изтеглиха номерата в бюлетината за вота на 25 октомври
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Овладян е пожарът край село Михилци Овладян е пожарът край село Михилци
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Само с гласовете на управляващите: Отмениха забраната за износ на...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
33% данък свръхпечалба, по-висок таван на ДДС и облекчения за...
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Стефан Белчев за данъците, горивата и бюджета: Тези кредити да не...
Чете се за: 09:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ