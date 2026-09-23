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Микаела Уолш спря Станимира Петрова на четвъртфиналите на европейското първенство по бокс

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Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
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Макар да спечели първия рунд, българката допусна обрат и отпадна от турнира.

Станимира Петрова
Снимка: Startphoto.bg
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Българката Станимира Петрова допусна загуба на четвъртфиналите в категория до 57 килограма при жените на европейското първенство по бокс в София.

Бившата световна шампионка отстъпи с единодушно съдийско решение пред ирландката Микаела Уолш (28:29, 28:29, 28:29, 28:29, 27:30) в двубой, който предложи много емоции на публиката в "Асикс Арена".

Петрова, която се завърна на ринга след раждането на сина си, изигра отличен първи рунд. В него тя парираше безпроблемно атаките на ирландката, а същевременно успя да вкара няколко точни попадения, които и дадоха аванс от 4:1 в съдийските карти.

Във втория рунд обаче Уолш пое инициативата и на два пъти успя да вкара тежки попадения в главата на Петрова. Това обърна хода на мача, защото вторият рунд бе даден с 5:0 в полза на Уолш.

Принудена да рискува, Станимира Петрова потърси нов обрат в третия рунд. Класата и опитът на Уолш обаче бяха на лице и ирландката спечели и третия рунд, а с това и мача, което пък и осигури минимум бронзово отличие.

Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на живо на сайта на БНТ и пряко по БНТ 3.

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#Станимира Петрова

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