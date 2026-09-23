Уилиам Чолов: В дебюта ми на европейско първенство оставам на пето място

Българският национал Уилиам Чолов остана на пето място в дебюта си на европейско първенство по бокс.

Лекарска забрана попречи на боксьора да довърши двубоя си със сърбина Растко Симич.

"За жалост така се получи. Беше ми трудно да се възстановя, но се събрах и излязох. Противникът е класен, но имам победи над него. Бях готов да скъся дистанцията, но един от ударите попадна в аркадата. В дебюта ми на европейско първенство оставам на пето място. Няма загуби, има уроци. Ще си взема поуките от този турнир. Продължавам нагоре", сподели той след срещата в интервю за БНТ.

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Вижте цялото интервю във видеото.