Радослав Росенов: Готов съм всички да ги победя

Българският национал Радослав Росенов е готов за нови победи на европейското първенство по бокс в София.

Българинът първи осигури медал за страната, като спечели четвъртфиналния си двубой срещу руснака Всеволод Шумков в категория до 60 килограма.

"Много съм щастлив, че направих победа пред нашата публика. Дойдоха от Русе да ме подкрепят личните ми треньори и кметът на Русе. Много се радвам, че имаме такава публика. Това ми дава по-голяма мотивация, да дам всичко от себе си и да си оставя сърцето на ринга. Имах загуба от руснака през 2024 година, но последните две години не са били напразни", сподели той след срещата в интервю за БНТ.

Росенов е фокусиран единствено върху златния медал.

"Винаги съм с аркади след мачовете, но това не не проблем за мен. Видя се, че ме буташе с глава на ринга. Искаше да развали играта ми, но не му се получиха нещата. Готов съм всички да ги победя", допълни боксьорът.

Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на живо на сайта на БНТ и пряко по БНТ 3.

Вижте цялото интервю във видеото.