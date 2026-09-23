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Радослав Росенов: Готов съм всички да ги победя

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Росен Станчев
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Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
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Българинът първи осигури медал за страната.

Радослав Росенов
Снимка: Startphoto.bg
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Българският национал Радослав Росенов е готов за нови победи на европейското първенство по бокс в София.

Българинът първи осигури медал за страната, като спечели четвъртфиналния си двубой срещу руснака Всеволод Шумков в категория до 60 килограма.

"Много съм щастлив, че направих победа пред нашата публика. Дойдоха от Русе да ме подкрепят личните ми треньори и кметът на Русе. Много се радвам, че имаме такава публика. Това ми дава по-голяма мотивация, да дам всичко от себе си и да си оставя сърцето на ринга. Имах загуба от руснака през 2024 година, но последните две години не са били напразни", сподели той след срещата в интервю за БНТ.

Росенов е фокусиран единствено върху златния медал.

"Винаги съм с аркади след мачовете, но това не не проблем за мен. Видя се, че ме буташе с глава на ринга. Искаше да развали играта ми, но не му се получиха нещата. Готов съм всички да ги победя", допълни боксьорът.

Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на живо на сайта на БНТ и пряко по БНТ 3.

Вижте цялото интервю във видеото.

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#Радослав Росенов

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