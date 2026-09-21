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Уилиам Чолов: Вървим етап по етап все по-напред в турнира

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Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
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Чолов се класира за четвъртфиналите на европейското първенство по бокс в София

уилиам чолов вървим етап етап все напред турнира
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Уилиам Чолов стартира с победа и се класира за четвъртфиналите на европейското първенство по бокс за мъже и жени в София.

В категория до 80 килограма националът се наложи в тежка битка над представителя на Чехия Даниел Флориан. Родният боксьор постигна успех с 4:1 съдийски гласа.

Мачът премина много емоционално, като още в средата на първия рунд Чолов получи тежка аркада след удар с глава. Той обаче продължи битката, за да си осигури победата и място на четвъртфиналите.

"Не бях стъпвал на ринг от май месец и тази пауза най-вероятно, очевидно, леко ми се е отразила. Противникът не беше лош, караше ме да работя. За жалост сблъскахме глави и си получи тази аркада. Но в крайна сметка има и такива мачове", коментира Чолов пред БНТ.

"Най-важното е, че е победа. И вървиме етап по етап все по-напред в турнира", добави още националът.

В следващата фаза Чолов, който завърши пети на световното първенство ще се изправи срещу Рашко Симич (Сърбия) на 23 септември.

Вижте повече във видеото!

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