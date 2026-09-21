Битката за "Дондуков" 2: Кампании и послания - на какво ще заложат кандидатите? (ОБЗОР)

Кандидатпрезидентските двойки Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев се регистрираха за вота на 25 септември. Регистрацията приключва утре.

До момента все още не са ясни кандидатите на "Възраждане", които ще бъдат обявени утре във Велико Търново.

Жребият за поредността на участниците в предстоящия вот ще бъде изтеглен в ЦИК на 23 септември.

На какви послания ще заложат кандидатите за "Дондуков" 2 и какъв тип кампании ще провеждат?

По предварителна заявка водещите кандидатпрезидентски двойки бяха обявили един и същ час за регистрация в ЦИК – 11:00, но първи се регистрираха представители на двойката Йотова-Вълчев. Те обявиха, че са събрали 10 270 подписа. След тях регистрацията направи двойката Гюров-Кандев, които обявиха, че са събрали 6 хил. подписа.

Точно в 11:00 часа кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев и представители на инициативния комитет пристигнаха в ЦИК. Вълчев обясни, че президентът Йотова отсъства, понеже участва в годишната среща на ООН в Ню Йорк, и заяви, че в предстоящата кампания ще заложат на принципите, заложени в манифеста за Независимостта.

Кирил Вълчев, кандидат за вицепрезидент: Понеже утре е Денят на независимостта, искам да отправя едно послание към всички кандидати, което е записано в Манифеста за независимостта – че българският народ и държавният му глава не може освен да имат еднакви мисли и едно желание. И да ви кажа в отговор на вашия въпрос от какво ще се водим с г-жа Йотова – от още три неща, посочени в Манифеста. Първо, че българският народ е винаги миролюбив. Второ, че българският народ е част от семейството на цивилизованите народи, и трето, че българският народ копнее за културен и икономически напредък.

Кандидатът за президент Андрей Гюров обяви, че основен приоритет през кампанията ще бъдат директните разговори с хората, без да бъдат делени на леви или десни, за да бъдат чути техните проблеми. Той призова опонентите за една толерантна кампания.

Андрей Гюров, кандидат за президент: Очакваме директна кампания, близо до българските граждани, в срещи с тях, в разговори. Нашите приоритети са да осигурим на тях един силен глас, един независим президент, на когото те могат да разчитат. Много се радвам, че днес внесохме техните подписи. В крайна сметка българските граждани имат в момента и силата, и гласа да променят развитието на страната. Много съм благодарен за тяхната подкрепа, разговаряме ежедневно с тях, чуваме тяхното доверие, надежда. Благодарен съм и на инициативния комитет за ентусиазма. Влизаме в тази кампания с една-единствена цел – победа, и тази победа няма да бъде за нас, тя ще бъде за българските граждани. Това ни е заявката – да пренесем тази близост, тази откритост и почтеност от кампанията и към мандата.

снимки: БТА и БГНЕС

„Възраждане“ заявиха, че са избрали Деня на независимостта, за да обявят своите кандидати за президент и вицепрезидент във Велико Търново утре.

Утре в 17:00 часа изтича крайният срок, в който всички кандидати за участие в президентските избори могат да направят своята регистрация в ЦИК.