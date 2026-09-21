Предполага се, че свлачището в "Аспарухово" се е активирало от строеж на четири високи сгради

Свличането на земни маси е започнало още в петък вечерта, когато са забелязани деформации на пътя. Според експерти почти при всяко свлачище причина е овлажняването на терена. Дали това се дължи на водопроводна авария, подпочвени или отпадъчни води, ще покаже геоложкото проучване, което предстои да бъде направено. Строителният изкоп също е допринесъл за пропадането на пътя. До този момент от ВиК – Варна са подменили около 100 метра водопровод, така че да се отстранят течове. Ще бъдат направени и специални дренажи за отводняване на терена, което ще спре свлачищните процеси.

Според експертите няма опасност за къщите на живеещите в района на свлачището. Осигурено е алтернативно захранване с вода, има и обходен път до имотите. Хората обаче са недоволни от бума на строителството там.

Ивайло Кръстев, жител на района: „Това е вилна зона. Не знам как така се случи някой да даде разрешително тук да има 20-етажни постройки. За щастие имаме алтернативен път оттам, който обаче не е много удобен, защото е тесен и не е предназначен за две коли да се разминават нормално.“

От Геозащита – Варна са категорични, че в района никога не е имало свлачище. БНТ се свърза с фирмата, която строи непосредствено до разрушения път. Оттам отказаха да застанат пред камерата ни, но заявиха, че свличането на земни маси се дължи на водопроводна авария. Според управителя на ВиК – Варна обаче причините за свлачището са започналото ново строителство и подпочвените води.

Веселин Русев, управител на ВиК – Варна: „В момента работят помпи, които отводняват ската. Поради тази причина е поддала подпорната стена, откъдето е дръпнат пътят и нашата тръба. Този обект не е съгласуван с ВиК.“

В района на свлачището се предвижда да бъдат изградени четири жилищни сгради, като най-високата е 20-етажна, а най-ниската – 14-етажна.

Ивайло Маринов, кмет на район „Аспарухово“: „Това е трета категория строеж и не е наша компетентност. Нас официално не са ни уведомявали, не са ни изпращали разрешенията за строеж и документите. Всичко е одобрено и съгласувано от Община Варна.“

Утре ще бъде направен и сондаж в района на свлачището, за да се вземат проби. Те ще покажат каква е причината за пропадането на пътя.

Инж. Олег Колев, експерт геолог към Община Варна: „Да видим какви са показателите, които са в естественото състояние на ската. Сега нямаме вода, няма притоци на вода, елиминирано е всичко, започна да изсъхва, но пак имаме продължаващ натиск върху шпунтовата стена и все още има леко отклоняване.“

Строителните дейности в района са спрени, а засегнатият от свлачището път е затворен, информираха от общината.

Владимир Димитров, заместник-кмет на Община Варна: „Гражданите трябва да са спокойни. Както виждате, зад нас Общинска полиция е тук. Още вчера се разпоредихме да стои жива охрана.“

Ако се докаже, че започналото строителство е причина за свлачището, фирмата инвеститор ще трябва да заплати разходите по възстановяването на пътя и на подземната инфраструктура.