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Задръстване се образува на магистрала "Тракия" (ВИДЕО)

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По информация на пресцентъра на МВР на шофьор на камион му е прилошало и сам е подал сигнал на телефон 112

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Задръстване се образува на магистрала "Тракия" този следобед. Тежкотоварен камион е спрял на 32-рия километър на аутобана.

"Пътна полиция" проверява дали има съприкосновения с разделителната мантинела и дали е възникнало пътно произшествие, научи "По света и у нас".

По информация на пресцентъра на МВР на водача му е прилошало и сам е подал сигнал на телефон 112.

Движението се осъществява в активната лента, но това е довело до по-бавно преминаване през участъка. Шофирайте внимателно.

#автомагистрала "Тракия" #задръстване

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