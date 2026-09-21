Задръстване се образува на магистрала "Тракия" (ВИДЕО)

По информация на пресцентъра на МВР на шофьор на камион му е прилошало и сам е подал сигнал на телефон 112
Задръстване се образува на магистрала "Тракия" този следобед. Тежкотоварен камион е спрял на 32-рия километър на аутобана.
"Пътна полиция" проверява дали има съприкосновения с разделителната мантинела и дали е възникнало пътно произшествие, научи "По света и у нас".
По информация на пресцентъра на МВР на водача му е прилошало и сам е подал сигнал на телефон 112.
Движението се осъществява в активната лента, но това е довело до по-бавно преминаване през участъка. Шофирайте внимателно.