Задръстване се образува на магистрала "Тракия" (ВИДЕО)

Задръстване се образува на магистрала "Тракия" този следобед. Тежкотоварен камион е спрял на 32-рия километър на аутобана.

"Пътна полиция" проверява дали има съприкосновения с разделителната мантинела и дали е възникнало пътно произшествие, научи "По света и у нас".

По информация на пресцентъра на МВР на водача му е прилошало и сам е подал сигнал на телефон 112.

Движението се осъществява в активната лента, но това е довело до по-бавно преминаване през участъка. Шофирайте внимателно.