Проверки на НАП във Велико Търново: Три нарушения само в едно заведение

Три нарушения само в едно заведение във Велико Търново установиха при изненадваща проверка от НАП.
Инспекторите са влезли като тайни клиенти, а след като платили сметката, не получили касов бон. После установили липсващ кочан и липса на реквизити по касовите бележки. От петък до днес в града са проверени 27 заведения, магазини и сергии, а нарушенията са 20.
Боряна Джагарова, старши експерт в Дирекция „Комуникации“, НАП: „Както знаете, традиционно в дните около 22 септември има голям наплив на туристи, затова и контролът на НАП е засилен по този повод. Проверявани са обекти в централната градска част на Велико Търново, както и сергии на Самоводската чаршия. Най-честите нарушения са липса на издаване на касов бон, липса на реквизити в касовата бележка, липса на фискално устройство и разлика в касовата наличност.“