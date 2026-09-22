Проверки на НАП във Велико Търново: Три нарушения само в едно заведение

Три нарушения само в едно заведение във Велико Търново установиха при изненадваща проверка от НАП.

Инспекторите са влезли като тайни клиенти, а след като платили сметката, не получили касов бон. После установили липсващ кочан и липса на реквизити по касовите бележки. От петък до днес в града са проверени 27 заведения, магазини и сергии, а нарушенията са 20.