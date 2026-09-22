20 000 къса цигари са иззети от багажа на пътник на Летище Бургас

Митническите служители на Летище Бургас иззеха 20 000 къса цигари, разпределени в 1000 кутии, от багажа на пътник, който е български гражданин.

Пасажерът е пътувал с полет за Манчестър, Великобритания, на 20.09.2026 г. вечерта. Той е преминал през „зелен коридор“ – нищо за деклариране. При извършената съвместна проверка от митническите служители и служителите на Гранична полиция в два куфара чекиран багаж на пътника е открито голямо количество от общо 20 000 къса цигари от две различни търговски марки. Установените тютюневи изделия са с валиден български акцизен бандерол, но са пренасяни в търговско количество и в нарушение на Закона за митниците. Цигарите са задържани и на пътника е съставен акт за административно нарушение.

От Митницата в Бургас напомнят на пътниците, пътуващи с въздушен транспорт, че могат да изнасят от страната до 40 кутии цигари с български акцизен бандерол, ако пътуват за друга държава членка на ЕС, и до 10 кутии цигари, ако пътуват за трета страна. Пътуващите следва да се запознаят и с правилата в приемащата държава, където лимитите могат да бъдат по-рестриктивни. Пътници, които пренасят количества над лимита, подлежат на глоба, а цигарите се задържат.