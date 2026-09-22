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В Благоевград отбелязаха 118-годишнината от Независимостта на България (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
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В Благоевград отбелязаха 118-годишнината от Независимостта на България (СНИМКИ)
Снимка: БНТ
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Благоевград отбеляза 118 години от обявяването на Независимостта на България с официален ритуал по полагане на венци и цветя. Церемонията се състоя на площад "Георги Измирлиев – Македончето" пред паметната плоча на загиналите граждани на общината във войните за обединението и независимостта на страната.

В отбелязването на националния празник участваха военнослужещи от Сухопътните войски към Трето бригадно командване, представители на местната власт, общественици и граждани. С минута на почит и поднасяне на венци и цветя присъстващите почетоха паметта на героите, отдали живота си за свободата и суверенитета на България.

В Благоевград годишнината беше отбелязана с традиционния церемониал пред паметния знак, който събира всяка година представители на институциите и граждани в знак на признателност към поколенията, допринесли за свободата и държавността на България.

снимки: БНТ

#Благоевград #Денят на Независимостта #ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА #честване

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