Полетът на президента Илияна Йотова е бил отклонен за Бостън заради временно затваряне на летищата в Ню Йорк

Поради временно затваряне на летищата в Ню Йорк и отмяна на множество полети, президентът Илияна Йотова, която трябваше да кацне с граждански полет днес следобед, към този час се намира в Бостън, за където самолетът й е бил отклонен. Очаква се допълнителна информация кога държавният глава ще може да отпътува за Ню Йорк за участие в сесията на ООН.

Затрудненията се дължат на прекъснат от строителни екипи кабел, необходим за контрола на въздушното движение.

Повредата засяга системата, която насочва самолетите при излитане и приземяване. Аварията е станала при строителни работи в Ню Джърси.

Спирането на полетите засегна Ню Йорк, Бостън и Филаделфия. Сполед Федералната администрация по гражданска авиация, трафикът вече е подновен на летищата "Кенеди" и "Ла Гуардия" в Ню Йорк.

Инцидентът се случва докато градът приема 130 чуждестранни лидери за годишната среща на високо равнище на Общото събрание на ООН. Не е ясно кога ще бъдат подновени полетите във Филаделфия и Нюарк.

В национален мащаб са отложени 4 хиляди полета, а 500 са били отменени.

Днешната авария доказва уязвимостта на остарялата американска система за контрол на въздушния трафик. Миналата година Конгресът отпусна 12,5 милиарда долара за нейното модернизиране.

По темата работи международният редактор Мартин Гицов