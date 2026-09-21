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В очакване на разрушително Ел Ниньо: Извънредно положение в Калифорния

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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Чете се за: 02:42 мин.
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Идните месеци могат да донесат мощни бури, които могат да предизвикат наводнения по крайбрежието

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Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм обяви извънредно положение в понеделник, тъй като щатът се подготвя за това, което се очаква да бъде разрушително Ел Ниньо.

Метеоролозите предупреждават, че идните месеци могат да донесат мощни бури в региона заради този климатичен феномен, съпроводени от по-високи от обичайните приливи, които могат да предизвикат наводнения по крайбрежието.

Нюсъм подчерта, че щатът трябва да изпревари проблемите, вместо да чака те да се случат, като целта е да се осигури подкрепа за общностите, инструменти за първите реагиращи и увереност за семействата.

Декларацията има за цел да улесни достъпа на държавните агенции до ресурси и предварително разполагане на материали за борба с наводненията, като пясъчни чували и помпи. Мерките също така подготвят Националната гвардия на Калифорния да подкрепи мисиите за реагиране при наводнения, издирване и спасяване, инженеринг и логистика.

Ел Ниньо е фазата на затопляне на естествен цикъл в тропическия Тихи океан, известен като Ел Ниньо – Южно колебание (ENSO), и се появява на всеки две до седем години. Феноменът настъпва, когато пасатите отслабнат, позволявайки на топлата вода от западната част на Тихия океан да се плъзне обратно на изток и да излезе на повърхността. Тези по-топли температури предизвикват бури и облаци, което води до верижни ефекти в глобалната атмосфера. Промените в климата, причинени от човека, засилват въздействията на Ел Ниньо, като по-топлата атмосфера задържа повече влага и превръща дъждовете в по-екстремни.

Според Националното управление за океански и атмосферни изследвания (НОАА), това годишно Ел Ниньо има 69 процента шанс да стане най-силното в историята.

Крайбрежието на Калифорния вече е било подложено на удари от бури, които са повредили или унищожили домове, а крайбрежната ерозия е принудила организаторите да отменят музикален фестивал в Санта Моника, в който трябваше да участват The Killers, Оливия Родриго и Джак Уайт.

#Калифорния #Ел Ниньо #извънредно положение

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