Срещи със световни лидери и реч пред Общото събрание на ООН в програмата на президента Йотова

Президентът Илияна Йотова пристига днес в Ню Йорк за участие в 81-та сесия на Общото събрание на ООН.

В ръководената от нея официална българска делегация са министърът на външните работи Велислава Петрова, на здравеопазването Катя Ивкова, на труда и социалната политика Наталия Ефремова, както и председателят на Комисията по външна политика в Народното събрание Петър Витанов.

Днес българският президент ще участва в среща на високо равнище "Партньори за мултилатерализъм, международно право мир и просперитет", която ще бъде съпредседателствана от председателя на европейския съвет Антониу Коща.

Външният ни министър Велислава Петрова пък ще бъде сред участниците в друг форум, посветен на женското лидерство.

Утре българската делегация ще участва в официалното откриване на сесията, на която всяка година се събират държавните и правителствени ръководители от всички 193 държави членки на организацията.

Мотото на тази година е "Възстановяване на доверието, управление на промените: Организация на обединените нации, която работи за благоденствието на всички."

Официалната реч на президента Йотова от най-високата световна трибуна ще бъде на 23 септември. Тя ще има и редица двустранни срещи със световни лидери, както и с генералния секретар на ООН Антониу Гутериш.

Днес предстои среща на американския президент Доналд Тръмп и френския му колега Еманюел Макрон, с основен акцент войните в Украйна и Близкия изток.

От изявления на украинския президент Володимир Зеленски научаваме и за очаквана негова среща с президента Тръмп най - вероятно във вторник.

Както всяка година движението в Манхатън в рамките на сесията е изключително затруднено, а задръстванията огромни. Периметърът около сградата на Обединените нации се охранява с абсолютно драконовски мерки.

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