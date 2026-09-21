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Външният министър се срещна с дългогодишния съпредседател на Групата за приятелство с България в Камарата на представителите

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Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе среща с американския конгресмен Джо Уилсън, основател и дългогодишен съпредседател на Групата за приятелство с България в Камарата на представителите, в рамките на посещението си в Ню Йорк за 81-вата сесия на Общото събрание на ООН, съобщиха от ведомството.

В центъра на разговора бяха стратегическото партньорство между България и Съединените щати, сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната и възможностите за по-активен политически и икономически диалог.

СНИМКИ:МВнР

Министър Петрова подчерта значението на устойчивата подкрепа в Конгреса за развитието на двустранните отношения и благодари на конгресмен Уилсън за дългогодишната му ангажираност към България.

„България и Съединените щати са съюзници и стратегически партньори. Нашата задача е да превръщаме това партньорство в конкретни резултати за сигурността, икономиката и устойчивостта на двете страни“, заяви министър Петрова.

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