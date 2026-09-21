Мечта с покрив, име и бъдеще: Училище "Българче" отвори врати във Финикс

На хиляди километри от България, сред пустинния пейзаж на Аризона, вече има ново място, където звучи българска реч. Във Финикс отвори врати училище "Българче". То е създадено от Центъра за българско културно наследство в Аризона и ще помага за опазването на езика, културата и връзката с родината.

С песни и празнично настроение премина първият учебен ден в училище "Българче" във Финикс.

В него децата ще изучават български език, но и ще се запознават с историята, фолклора и традициите на родината.

Аделина Петрова - директор на новооткритото училище:

Днес е ден, който ще помним. Ден, в който една мечта става реалност и получава покрив, име и бъдеще. Ден, в който създаваме ново училище, което ще бъде дом на думите и родовата памет. Създадено с много желание и любов. Намираме се на хиляди километри от България, тук във Финикс, Аризона, но България не е далеч - България е винаги там, където се говори, пише и чете на български език. България е с нас в песните и стиховете, в историите на предците ни, в книгите и в очите на дечицата. Тя е тук, защото я носим в себе си и даваме възможност и на други хора да я открият. Нека тук българската реч, не просто да звучи, а да кънти и извън класната стая - да живее и да се предава от сърце на сърце, докато има деца, които я произнасят и хора, които вярват, че един език може да бъде дом.

През тази първа учебна година са записани 24 деца, разделени в две групи.

Поздрави ги лично генералният консул на България в Лос Анджелис.

Бойко Христов - Генерален консул на България в Лос Анджелис:

Каква добра новина?! За мен е изключително удоволствие да бъда тук на първия учебен ден на училище "Българче". Впечатлен съм от ентусиазма, родолюбието, патриотизма, професионализма, волята, с която един изцяло дамски екип е успял да превърне това място в бъдещ духовен дом на новите поколения българи. Впечатлен съм - генералното консулство поема ангажимент да подкрепя училище "Българче"и Центъра за българска култура в Аризона и техния път.

Символично бе прерязана лентата на новото училище, а на учениците бяха подарени и книги на български език.

За сънародниците ни във Финикс създаването на училището е част от по-голяма идея – изграждането на собствено духовно и културно средище.

д-р Цветелина Младенова - президент на център за българско наследство в Аризона: Стартирането на училище "Българче" е само един от нашите проекти по желание на хората от българската общност. Всички ние, събрани тук, на днешния ден показваме, че няма невъзможни мечти. Управителният съвет на центъра на българско наследство в Аризона има за цел да организира различни събития, проекти, клубове, групи по интереси. Да бъдат канени гости от България. За тази цел всички получени средства от дарения, спонсори и организираните от нас събития се събират във фонд на българското общество. Ние създадохме този фонд миналата година след благотворителния бал.

А за децата това е място, където българският език е връзка между поколенията.