Започва общото събрание на ООН: Зеленски обяви, че ще се срещне с Тръмп

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че ще се срещне с Доналд Тръмп в Ню Йорк.



Двамата ще разговарят в кулоарите на Общото събрание на ООН. Самият Тръмп ще направи обръщение пред ООН утре, в което се очаква да изтъкне тежките изпитания по света, пред които администрацията му се е изправила и да подчертае значимостта на американската операция в Иран.

Иранският външен министър Абас Арагчи също ще бъде в Ню Йорк, но не се съобщава за планирани разговори между него и американски представители.