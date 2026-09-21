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Започва общото събрание на ООН: Зеленски обяви, че ще се срещне с Тръмп

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Снимка: БТА, архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че ще се срещне с Доналд Тръмп в Ню Йорк.

Двамата ще разговарят в кулоарите на Общото събрание на ООН. Самият Тръмп ще направи обръщение пред ООН утре, в което се очаква да изтъкне тежките изпитания по света, пред които администрацията му се е изправила и да подчертае значимостта на американската операция в Иран.

Иранският външен министър Абас Арагчи също ще бъде в Ню Йорк, но не се съобщава за планирани разговори между него и американски представители.

#разговор Тръмп - Зеленски #Доналд Тръмп # Володимир Зеленски #ООН

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