Глад за дронове: Унгарска компания разширява производството си до 4 пъти до края на годината

Глад за дронове – унгарска цивилна компания за безпилотни апарати разширява производството си до 4 пъти до края на годината. Частната инвестиция е на стойност 7 милиона долара, като американски купувачи се очаква да са едни от основните бенефициенти. За възможностите и предизвикателствата пред европейското производство на дронове за различни промишлени и селскостопански нужди разказва Христо Ценов.

Компанията държи един от най-големите заводи за дронове в Европа в малко градче до унгарската столица. Американски, германски и унгарски юридически лица инвестираха 7 милиона евро в разширяването на производствените линии. Военният пазар не е сред официалните цели на производителя. Основните приложения на технологията са в сферата на селското стопанство – машините пръскат пестициди, като според уебстраницата използват 90% по-малко вода и 50% по-малко химикали от традиционните начини за пръскане.

Мултифункционалнитедронове могат да пренасят строителни материали или медикаменти до отдалечени или бедствени зони. Основен конкурент на европейския пазар са китайски компании. Унгарската фирма заяви, че е нужно да се засили местното производство.

Кароли Лудвиг, изпълнителен директор: "Имаме завод, който може да произвежда 2000 до 3500 дрона годишно. Това е огромна крачка напред. Преди това нямаше възможност да произвеждаме тези количества тук. Това са големи дронове, които могат да пръскат препарати и да почистват. В момента пазарът е доминиран от китайски компании. Хубаво е да имаме западна алтернатива на това."

Компанията продава дронове чрез дистрибутори в над 40 държави по целия свят – предимно в Европа, но и в Азия, Африка и Австралия. За 2025 г. обаче работи на загуба от над 3 милиона долара.

Унгарският производител възнамерява да отвори американски клон на фирмата, което би помогнало да избегне евентуално налагане на мита от страна на Вашингтон. Американските средства се очаква да вдъхнат нов живот на европейското производство на безпилотни летателни апарати.

Гергели Кис, технологически съветник: "Китайските компании са по-напред в технологично отношение, както и в производството и в разработката на софтуер. Трябва да увеличим усилията на европейско ниво. Глобалното търсене на дронове в момента е огромно."

Според експерти производството на дронове ще става все по-надеждна дългосрочна инвестиция. Едно от големите препятствия пред европейските производители обаче остава бавният прогрес на софтуера, който да следи и контролира голям брой цивилни апарати.