Митрополит Антоний оглави празнична служба пред мощите на света София във френския град Ешо

Българската православна община в Страсбург отбеляза с особена тържественост празника на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София (17 септември) със съборна архиерейска света литургия пред мощите на света София във френския град Ешо днес (20 септември). Службата беше оглавена от Западно и Средноевропейския митрополит Антоний, а пред мощите на света София в храма „Св. Трофим“ се поклониха и представители на Българското дружество от Фрайбург, Германия.

С архиерея съслужиха българският свещеник в Страсбург иконом Георги Георгиев и протойерей Васил Василев от БПЦО „Св. Петка Търновска“, Манхайм, протойерей Райко Синев от БПЦО „Св. св. Кирил и Методий“, Щутгарт, както и архимандрит Филип от руския храм към Московска патриаршия „Вси светии" заедно с дякон Сергий и отец Даниел Ескрен от храм „Св. Аттал и св. Григорий Палама“, Страсбург.

В словото си митрополит Антоний заяви, че войната не е богоугодно дело.

"Днес в света тлеят много конфликти. Има много стълкновения, в които загиват хора. Нека на този ден да си пожелаем мир и да се обърнем към Бог. В нашето човешко общество има много талантливи хора, които влагат своите умения за полза на цялото човечество. Нека обаче не забравяме, че тези умения са дар от Бога и са ни дадени за да вършим добри дела. Войната не е е богоудна и ние всички трябва да вложим нашите таланти за траен мир и помирение между хората".

В навечерието на деня на светите мъченици Вяра, Надежда и Любов и тяхната майка София президентът на България Илияна Йотова бе на официално посещение в Страсбург. В рамките на визитата си тя се поклони на светите мощи. Заедно със Западно- и Средноевропейския митрополит Антоний тя проведе разговори за възможността светинята да посети българската столица София през 2027 г. за празника на града.

Делегацията на българското дружество във Фрайбург благодари на митрополит Антоний за оказаното гостоприемство и на свой ред отправи покана за гостуването му в петия Български събор, които се очаква да се проведе през юни 2027 г.