БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Първи екзитпол в Германия: Крайнодесните печелят в...
Чете се за: 02:52 мин.
Двама души загинаха и петима са ранени при тежка...
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Митрополит Антоний оглави празнична служба пред мощите на света София във френския град Ешо

Николай Кръстев от Николай Кръстев
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Запази
митрополит антоний оглави празнична служба мощите света софия френския град ешо
Слушай новината

Българската православна община в Страсбург отбеляза с особена тържественост празника на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София (17 септември) със съборна архиерейска света литургия пред мощите на света София във френския град Ешо днес (20 септември). Службата беше оглавена от Западно и Средноевропейския митрополит Антоний, а пред мощите на света София в храма „Св. Трофим“ се поклониха и представители на Българското дружество от Фрайбург, Германия.

С архиерея съслужиха българският свещеник в Страсбург иконом Георги Георгиев и протойерей Васил Василев от БПЦО „Св. Петка Търновска“, Манхайм, протойерей Райко Синев от БПЦО „Св. св. Кирил и Методий“, Щутгарт, както и архимандрит Филип от руския храм към Московска патриаршия „Вси светии" заедно с дякон Сергий и отец Даниел Ескрен от храм „Св. Аттал и св. Григорий Палама“, Страсбург.

В словото си митрополит Антоний заяви, че войната не е богоугодно дело.

"Днес в света тлеят много конфликти. Има много стълкновения, в които загиват хора. Нека на този ден да си пожелаем мир и да се обърнем към Бог. В нашето човешко общество има много талантливи хора, които влагат своите умения за полза на цялото човечество. Нека обаче не забравяме, че тези умения са дар от Бога и са ни дадени за да вършим добри дела. Войната не е е богоудна и ние всички трябва да вложим нашите таланти за траен мир и помирение между хората".

В навечерието на деня на светите мъченици Вяра, Надежда и Любов и тяхната майка София президентът на България Илияна Йотова бе на официално посещение в Страсбург. В рамките на визитата си тя се поклони на светите мощи. Заедно със Западно- и Средноевропейския митрополит Антоний тя проведе разговори за възможността светинята да посети българската столица София през 2027 г. за празника на града.

Делегацията на българското дружество във Фрайбург благодари на митрополит Антоний за оказаното гостоприемство и на свой ред отправи покана за гостуването му в петия Български събор, които се очаква да се проведе през юни 2027 г.

#мощи на света София #град Ешо #Фрайбург #Страсбург

Последвайте ни

ТОП 24

Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
1
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
Евтим Милошев за "Евровизия 2027": Бургас е домакин, но сцената е България
2
Евтим Милошев за "Евровизия 2027": Бургас е домакин, но...
Терзиев отрече да е обещавал охраната на парк „Витоша“ на Ивайло Калушев
3
Терзиев отрече да е обещавал охраната на парк „Витоша“...
Илиана Раева e първият носител на приз „Анастасия Генова“
4
Илиана Раева e първият носител на приз „Анастасия Генова“
Последен ден на избори в Русия: Опозицията на Путин призова за протестна акция
5
Последен ден на избори в Русия: Опозицията на Путин призова за...
Двама души загинаха и петима са ранени при тежка катастрофа по пътя Хасково-Кърджали
6
Двама души загинаха и петима са ранени при тежка катастрофа по пътя...

Най-четени

НЗОК поема още една дейност при зъболекар
1
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
2
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
3
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
4
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
5
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса
6
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за...

Още от: Европа

Русия обеща удари по Киев в отговор на атаките по време на изборите
Русия обеща удари по Киев в отговор на атаките по време на изборите
Фридрих Мерц определи като "катастрофа" резултатите от вота в Мекленбург-Предна Померания Фридрих Мерц определи като "катастрофа" резултатите от вота в Мекленбург-Предна Померания
Чете се за: 01:37 мин.
Първи екзитпол в Германия: Крайнодесните печелят в Мекленбург-Предна Померания, крайнолевите в Берлин Първи екзитпол в Германия: Крайнодесните печелят в Мекленбург-Предна Померания, крайнолевите в Берлин
Чете се за: 02:52 мин.
Италия планира да забрани мюсюлманските забрадки в училище и да ограничи броя на чуждестранните ученици Италия планира да забрани мюсюлманските забрадки в училище и да ограничи броя на чуждестранните ученици
Чете се за: 01:10 мин.
ЕЦБ с конкурс за дизайна на парите: Как ще изглеждат новите евробанкноти? ЕЦБ с конкурс за дизайна на парите: Как ще изглеждат новите евробанкноти?
Чете се за: 01:47 мин.
Ключови регионални избори в Германия: Берлин и Мекленбург-Предна Померания гласуват за регионални парламенти Ключови регионални избори в Германия: Берлин и Мекленбург-Предна Померания гласуват за регионални парламенти
Чете се за: 03:40 мин.

Водещи новини

Горивата у нас продължават да поскъпват, дизелът е близо до психологическата граница от 2 евро за литър
Горивата у нас продължават да поскъпват, дизелът е близо до...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Критичен недостиг: Медицинските сестри у нас са намалели наполовина за 35 години Критичен недостиг: Медицинските сестри у нас са намалели наполовина за 35 години
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Фридрих Мерц определи като "катастрофа" резултатите от вота в Мекленбург-Предна Померания Фридрих Мерц определи като "катастрофа" резултатите от вота в Мекленбург-Предна Померания
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Управляващата партия "Единна Русия" запазва властта си с 57,5% от гласовете Управляващата партия "Единна Русия" запазва властта си с 57,5% от гласовете
Чете се за: 00:40 мин.
По света
300 певци, танцьори и музиканти от 10 държави представиха магията...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Двама души загинаха и петима са ранени при тежка катастрофа по пътя...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Пожар избухна в полите на Берковския Балкан, огънят е спрян на...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Огромно свлачище се активира в район “Аспарухово“ във...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ