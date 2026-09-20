Критичен недостиг: Медицинските сестри у нас са намалели наполовина за 35 години

Критичен е недостигът на медицински сестри у нас. За 35 години броят им е намалял почти наполовина – от близо 54 000 до малко над 28 000. Статистиката показва, че над 76% от работещите са на възраст над 45 години. Сега държавата увеличава приема и освобождава бъдещите медицински сестри от такси, но ефектът ще се усети едва след години. Но има и един различен пример - Бургас! Какво се случва там, за да отчитат все по-голям интерес към професията?

За Теодора изборът не идва изведнъж. Зад него стоят лични преживявания и житейски ситуации, които постепенно я отвеждат към една от най-нужните професии в здравеопазването.

Теодора Франгина, студент - втори курс в специалност „Медицинска сестра“: "Понякога в живота на човек се случва да прави това преди да е станал. И така в моя живот аз съм помагала на болни хора и затова реших да продължа по този път.“ Стела Тодорова, студент - втори курс в специалност „Медицинска сестра“: „Най-сложното за мен е изживяването на болката на болните, мъката, която се вижда в техните очи. Но именно точно това е нашата мисия – да сме до тях, да им даваме напътствия, че винаги има изход“.

За хора с тяхната подготовка свободни места има в цялата здравна система. Затова и пътят от университета до първото работно място често е кратък.

Доц. Моника Обрейкова, ръководител катедра "Здравни грижи" в БДУ „Проф. д-р Асен Златаров“: „Това, което опитът ми показва, е, че нашите студенти се реализират много бързо. Да не звучи нескромно, но да, всички остават в професията“.

Доц. Павел Добрев, и.д. Декан на Факултет по обществено здраве и здравни грижи в БДУ „Проф. д-р Асен Златаров“: „Имаме ръст и динамика, мога да кажа със 100%, в приема на студенти. Има все повече и по-голямо желание за тази нелека професия. За специалността няма такса. От 2025 г. е гласувана като защитена специалност.“

В подкаста на БНТ „Истината за...“ заместник-директорът на най-голямата спешна болница у нас проф. Николай Габровски предупреждава, че безплатното обучение е стимул, но не и решение на кадровата криза.

Проф. Николай Габровски, зам.-директор по медицнската дейност на "Пирогов": „В България имаме около 32-33 000 души лекари, нормалното съотношение, което е прието за Европа изисква да имаме около 2 пъти повече сестри, тоест близо 65 000 медицински сестри. А ние имаме 22-23 000, тоест 3 пъти по-малко“.

За тази учебна година държавата е предвидила рекордните 1310 места в общо 10 университета за бъдещи медицински сестри. Но дори започналите сега обучение ще влязат в системата след поне 4 години. А докато новото поколение бъде подготвено, здравеопазването трябва да задържи онези, които вече са до леглото на пациента.